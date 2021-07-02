Новые «зверства оккупантов»: Россия восстановила крупнейший стадион Севастополя

02.07.2021, Москва, Максим Карпенко

В Севастополе после масштабной реконструкции открывается стадион, построенный еще в советские времена к 200-летию города и пришедший в упадок при Украине.

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Здесь построили трибуну на две тысячи ест, высадили новый газон и проложили современную беговую дорожку, отвечающую мировым стандартам.

Кроме того, рядом появились теннисные корты, тренажеры, а в скором времени завершится реконструкция медицинского спортивного центра и бассейна с вышками для прыжков.

Об этом в своем блоге сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первая очередь обновлённого спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Как и обещали, строители сдали стадион и корты к первому июля», – написал Развожаев.

Новому стадиону рады как футболисты, так и регбисты и легкоатлеты.

«До этого у нас не было площадки, где можно было нормальную подготовку проходить. Сегодня мы приобрели дом легкой атлетики. Это первая арена у нас, в Крыму, будет с электронной фиксацией времени, поэтому уровень соревнований, которые можно будет здесь проводить, автоматически повышается», – заявил в эфире телеканала «Вести Севастополь» президент Федерации легкой атлетики Севастополя Игорь Паклин.

Спортивно-оздоровительный комплекс имени 200-летия Севастополя построили в рамках федерального проекта «Спорт-норма жизни», который финансируется Министерством спорта России. Общая стоимость контракта на реконструкцию составила 2,2 миллиарда рублей.