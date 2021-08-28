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28.08.2021 15:57 (Мск), Симферополь, Максим Карпенко
 
Дзен, Крым, Образование, Россия, Спорт
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Новые «зверства оккупантов»: Свежие фото из Крыма

В Симферополе открыли новый спортивный стадион на территории одной из самых больших школ столицы...

В Симферополе открыли новый спортивный стадион на территории одной из самых больших школ столицы – лицее №3 им. А.С. Макаренко.

Комплексное сооружение включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, две баскетбольно-волейбольные площадки, круговые беговые дорожки, зрительскую трибуну и ограждение.

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Напомним, после воссоединения Крыма с Россией на полуострове началась масштабная реконструкциях запущенных при Украине школ и детских садов, а также строительство новых образовательных учреждений, спортплощадок и комплексов.

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