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Новый адвокат Савченко отказался назвать сумму своего гонорара
Народный депутат Надежда Савченко, которая ранее отказалась от адвокатов, ссылаясь на отсутствие денег, подписала договор с двумя новыми защитниками — Александром Шадриным и Константином Глобой, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
Об этом сообщил сам новый адвокат Савченко Александр Шадрин.
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«15 мая мы подписали договор на представительство в КСУ, а 18 мая она сняла ограничения на представительство в иных органах», — рассказал Александр Шадрин.
Отмечается, что 14 мая во время заседания суда по продлению ей меры пресечения Савченко заявила, что отказывается от всех своих адвокатов, потому что у нее нет денег на их оплату.
Адвокат Шадрин отказался комментировать условия договора с Савченко и размер своего гонорара.
«Это предмет адвокатской тайны», — отметил он.
Метки: Александр Щадрин, Надежда Савченко
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