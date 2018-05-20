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20.05.2018, Киев, Семен Дорошенко
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Киев, Криминал, Общество, Политика, Украина

Новый адвокат Савченко отказался назвать сумму своего гонорара


Народный депутат Надежда Савченко, которая ранее отказалась от адвокатов, ссылаясь на отсутствие денег, подписала договор с двумя новыми защитниками — Александром Шадриным и Константином Глобой, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил сам новый адвокат Савченко Александр Шадрин.

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«15 мая мы подписали договор на представительство в КСУ, а 18 мая она сняла ограничения на представительство в иных органах», — рассказал Александр Шадрин.

Отмечается, что 14 мая во время заседания суда по продлению ей меры пресечения Савченко заявила, что отказывается от всех своих адвокатов, потому что у нее нет денег на их оплату.

Адвокат Шадрин отказался комментировать условия договора с Савченко и размер своего гонорара.

«Это предмет адвокатской тайны», — отметил он.

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