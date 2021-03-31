Новый альянс в Азии ускоряет закат США

31.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Китаем и Ираном, подписанное в прошлую субботу, бросило новый вызов Вашингтону.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Коммерсант».

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Полный текст документа еще не обнародован, но, по данным газеты The New York Times, Пекин обязался в течение 25 лет инвестировать 400 миллиардов долларов в Иран. Кроме того, соглашение должно укрепить оборонное, разведывательное и антитеррористическое сотрудничество двух стран и способствовать более активному вовлечению Ирана в реализацию главной китайской интеграционной инициативы «Один пояс — один путь».

Президент США Джо Байден уже выразил озабоченность альянсом геополитических противников, а глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что «в отношениях с Китаем возникает все больше аспектов, усиливающих конфронтацию».

«Беспокойство Байдена полностью оправданно. Расцвет стратегического сотрудничества на Востоке ускорит закат США», — в свою очередь написал в соцсетях секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани.

«Нарождающийся альянс богатого нефтью и занимающего лидирующие позиции на Ближнем Востоке Ирана и второй экономики мира — Китая, объединившихся для противостояния Вашингтону, становится новым вызовом для США и их союзников. Весьма символично, что каждая из сторон пошла на этот непростой шаг, пересмотрев свои внешнеполитические стратегии, остававшиеся неизменными на протяжении десятилетий», – отмечается в статье.

Так, Пекин до этого избегал участия в каких-либо альянсах, а Иран ограничивал свою внешнюю политику союзническими отношениями с проиранскими силами на Ближнем Востоке и в соседнем Азиатском регионе.

«Однако давление Соединенных Штатов, назвавших Китай «главной угрозой» и вернувшихся к конфронтационной модели отношений с Ираном, вынудило Тегеран и Пекин сделать ставку на консолидацию, позволяющую свести на нет часть американских санкций и создать рычаги ответного давления на США», – указывает газета.

Формально договор с Китаем нуждается в одобрении парламента Ирана, но в Тегеране уже рассуждают о том, чтобы заключить аналогичный пакт и с Москвой.

«Помимо Китая Исламская Республика Иран стремится подписать долгосрочные и стратегические документы с Россией, которые усилят двусторонние экономические связи и проложат путь к совместной активности», — сообщил глава иранской парламентской комиссии по национальной безопасности и внешней политике.