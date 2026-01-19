«Новый альянс вместо НАТО – без США, но с Украиной». Европа грозит Трампу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В европейских СМИ продолжается волна возмущения Дональдом Трампом, который угрожает отобрать Гренландию у Дании.

«Если бы крупнейшая держава НАТО сама совершила агрессию против одного из ее членов, вместо того, чтобы сдерживать Россию, она дала бы ей стимул», – возмущается польская «Wyborcza Gazeta».

А рупор глобалистов-атлантистов Politico грозит созданием вместо НАТО нового альянса – без США, зато с Украиной.

«Украина, безусловно, самая военизированная страна из представленных, с огромной армией, высокоразвитой индустрией производства беспилотников и большим знанием реалий ведения войны, чем кто – либо другой… Если бы учесть военную мощь Украины, присоединив к ней также Францию, Германию, Польшу и Великобританию, потенциальная вооруженная сила коалиции желающих была бы огромна и включала бы как государства, обладающие ядерным оружием, так и нет», – говорится в публикации.

Впрочем, как такой альянс поможет Дании удержать Гренландию – не понятно. Хотя бы потому, что восхваляемые газетой ВСУ заняты боевыми действиями против России.

Европейцы лишь пытаются надувать щеки, учитывая, что реальных рычагов воздействия на США у них нет. На днях несколько стран ЕС отправили на остров своих военных. Но называть это контингентом сложно – например, самый многочисленной группой оказались представители бундесвера – 15 человек.

Правда, пробыли они в Гренландии совсем недолго: не прошло и двух дней, как немцев вернули на родину из Гренландии сразу после того, как Трамп объявил о введении с 1 февраля 10% пошлин против задействованных в скоротечной операции стран.

Брюссель в ответ грозит американцам своими пошлинами. Однако европейцы еще рассчитывают по-хорошему договориться с США на предстоящем экономическом форуме в Давосе, пишет британская деловая газета Financial Times.

Президент Европейского совета Антонио Кошта объявил, что созывает срочный саммит лидеров ЕС из-за Гренландии, отметив «готовность защищаться от любых форм принуждения».

Достаточно забавно выглядит заявление Эстонии. Так, министр обороны Ханно Певкур заявил, что его страна готова принять участие в военных учениях в Гренландии. Но вот когда это произойдет, он сказать не смог. Еще смешнее – количество эстонских военных, которых могут отправить в Гренландию.