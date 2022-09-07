Новый безнаказанный теракт Украины – взорван штаб «Мы вместе с Россией»

В Мелитополе взорван штаб движения «Мы вместе с Россией», расположенный на улице Ломоносова. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются.

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«Сегодня ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями Запорожской области референдума о вхождении в состав РФ

Тактика запугивания мирных жителей, вопреки ее безрезультатности, все еще не покинула головы руководителей террористического государства.

Обстреливать мирных жителей в вечернее и ночное время – вот все, на что способна Украина.

Ранее сегодня были опубликованы данные соцопроса Крымского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ) по состоянию на 1-2 сентября 2022 года.

Согласно опросу, на территории области готовы принять участие в референдуме 83% опрошенных жителей. Этот показатель вырос по сравнению с предыдущим опросом.

Более того, 86% респондентов Запорожской области, готовых принять участие в референдуме, поддерживают вхождение региона в Российскую Федерацию», – говорится в сообщении штаба.