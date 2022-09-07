Новый безнаказанный теракт Украины – взорван штаб «Мы вместе с Россией»

07.09.2022  23:17 (Мск), Бердянск
Михаил Рябов.  
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Дзен, Запорожье, Терроризм, Украина
Новости Украины

В Мелитополе взорван штаб движения «Мы вместе с Россией», расположенный на улице Ломоносова. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются.


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«Сегодня ВСУ открыли огонь по Мелитополю и Бердянску после обнародования результатов опроса о поддержке жителями Запорожской области референдума о вхождении в состав РФ

Тактика запугивания мирных жителей, вопреки ее безрезультатности, все еще не покинула головы руководителей террористического государства.

Обстреливать мирных жителей в вечернее и ночное время – вот все, на что способна Украина.

Ранее сегодня были опубликованы данные соцопроса Крымского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ) по состоянию на 1-2 сентября 2022 года.

Согласно опросу,  на территории области готовы принять участие в референдуме 83% опрошенных жителей. Этот показатель вырос по сравнению с предыдущим опросом.

Более того, 86% респондентов Запорожской области, готовых принять участие в референдуме, поддерживают вхождение региона в Российскую Федерацию», – говорится в сообщении штаба.

Михаил Развожаев, губернатор Севастополя, взявшего шефство над Мелитополем, сообщил, что по его информации жертв в результате взрыва штаба нет.

«По моей информации: все, Слава Богу, живы.

Время работает на нас. Чем больше мы работаем на территории, чем больше помогаем людям налаживать мирную жизнь, тем больше люди видят результат, тем сильнее поддержка со стороны жителей освобождённых территорий.

В то время, как мы помогаем, устанавливаем детские площадки, ремонтируем дороги, школы, детские сады, которые десятки лет никто не ремонтировал, привозим учебники, гуманитарную помощь укронацистский режим устраивает теракты, обстреливают дома мирных жителей, отрезают источники газоснабжения. Люди видят разницу в отношении к ним России и Украины», – комментирует Развожаев.

Вице-губернатор Сергей Толмачев добавил, что серьёзных разрушений нет – взрывом выбиты стёкла.

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