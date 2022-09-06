Новый британский премьер провоцирует референдум о независимости Шотландии

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс собственным провокационным поведением рискует разжечь в Шотландии волны массовых протестных акций.

Об этом в рамках пресс-конференции заявил российский историк и политолог, доктор политических наук, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Избрание Трасс и, может быть, то пренебрежение, которое она может не хуже, чем Джонсон высказывать в адрес регионов своей страны, как она высказывала в адрес «сепаратизма», который больше всего развит в Соединенном Королевстве в Шотландии, сыграет только против единства страны.

Мы знаем, что [первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии) Стерджен намерена продавливать второй референдум о независимости в 2023 году. У Лондона есть возможность это предотвратить. Без юридического согласия Лондона, центральной власти, такого рода референдум проводиться не может, но все зависит от расклада сил», – сказал эксперт.