Новый британский премьер провоцирует референдум о независимости Шотландии

06.09.2022  15:56 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Великобритания, Дзен, Политика, Россия


Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс собственным провокационным поведением рискует разжечь в Шотландии волны массовых протестных акций.

Об этом в рамках пресс-конференции заявил российский историк и политолог, доктор политических наук, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс собственным провокационным поведением рискует разжечь в Шотландии волны массовых...

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«Избрание Трасс и, может быть, то пренебрежение, которое она может не хуже, чем Джонсон высказывать в адрес регионов своей страны, как она высказывала в адрес «сепаратизма», который больше всего развит в Соединенном Королевстве в Шотландии, сыграет только против единства страны.

Мы знаем, что [первый министр Шотландии, лидер Шотландской национальной партии) Стерджен намерена продавливать второй референдум о независимости в 2023 году. У Лондона есть возможность это предотвратить. Без юридического согласия Лондона, центральной власти, такого рода референдум проводиться не может, но все зависит от расклада сил», – сказал эксперт.

«Если в Шотландии будут какие-то массовые социальные неповиновения, всплески недовольства, то очень сложно будет Лондону противостоять этому референдуму. Думаю, что избрание Трасс может добавить очков в арсенал шотландским националистам», – прогнозирует Громыко.

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