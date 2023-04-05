«Новый человек» охромел на Новый год и предложил отменить длинные праздники

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Фракция партии «Новые люди» внесла в Госдуму РФ законопроект, предлагающий сократить нерабочие праздничные дни в период новогодних каникул на 4 дня, закрепив их в период с 1 по 3 января, и продлить майские праздники на 4 дня, закрепив их в период с 1 по 5 мая.

Об этом сегодня журналистам в парламенте заявил депутат Владислав Даванков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Толку от того, что мы уезжаем на 3 дня отдыхать, потом возвращаемся на работу, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало. Это знают все предприниматели. В майские праздники обычно работы никакой нету. Мем «давайте после майских» – живет в людях», – сказал Даванков.

Сломавший ногу в январе депутат живописал ужасы новогодних праздников.

«Давайте честно скажем, что от январских праздников все немножко устают. Дома только телевизор, салат «оливье», и очень мало, кто куда ездит. В этом году мы посмотрели статистику: более 80 тыс обращения в травмпункты. Люди обжигаются пиротехникой, ломают конечности. Даже в нашей фракции два человека сломали ногу, и теперь ходят достаточно не быстро», – сказал Даванков и продемонстрировал всем свою трость.

Он выразил надежду, что майские каникулы удастся организовать уже в этом году, и россияне смогут съездить на курорты Крыма и Краснодарского края.