Новый долг Зе-дорожного «короля»

14.10.2020, Донецк, Алексей Муратов

нициированная президентом Украины Владимиром Зеленским программа «Большое строительство», в рамках которой за два анонсировался грандиозный ремонт и строительство дорог, на деле стала аферой.

Об этом в авторской колонке для ПолитНавигатора пишет руководитель Центрального исполкома Общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов

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Украина празднует очередную «перемогу» – энный миллионный валютный кредит, которым еще сильнее сжимает петлю вокруг шеи «незалежного» народа. Президент Зеленский в свойственной ему «европейской» манере поделился своими «достижениями» с жителями страны: Польша дала Украине кредит в 100 миллионов евро на улучшение состояния подъездных дорог к пунктам пропуска.

По словам пана Зе, реализация договора между правительствами Украины и Польши по кредиту в 100 млн. евро откроет для украинской колонии новые возможности. И совсем скоро заробитчане, которые вынуждены пересекать границу по истечению срока пребывания в Еврозоне, убедятся, что в «неньке» построены настоящие европейские дороги.

Владимир Зеленский сделал амбициозную заявку на вхождение в историю Украины с титулом «дорожного короля». В 2020 году пан Зе дал старт «Большому строительству», в рамках которого за два года планируется построить и провести капитальный ремонт 6,5 тысяч км. автодорог. Задумка хорошая, ведь нынешняя Украина «славится» своим бездорожьем. Но есть одно «но»: «Большое строительство» Зеленского стало клондайком для коррупционных схем укрочиновников.

На реализацию президентской дорожной программы выделены баснословные суммы из госбюджета – 105, 6 млрд. грн. Особое внимание стоит уделить тому, что при сокращении бюджетных расходов для создания фонда по борьбе с COVID-19, «Большое строительство» власть имущие трогать не стали. Более того, в июне текущего года Верховная Рада приняла решение направить на строительство и ремонт дорог дополнительно 35 млрд. грн. из коронавирусного фонда. Тем самым чиновники опустошили «ковидный» фонд на 54 процента, в который раз поставив жизнь украинцев на задний план.

Интересна еще одна деталь: в январе 2020-го Верховной Радой был изменен бюджетный кодекс Украины, что позволило «Укравтодору» получать необеспеченные кредиты под государственные гарантии. Если учесть, что у «Автодора» нет собственных источников финансовых поступлений, то долги будут возвращаться из госбюджета.

Подрядчиками «Большого строительства» Зеленского стали крупные автодорожные компании, которым «слуги» народа «по-братски» помогли с заказами, монополизируя рынок дорожных работ и отсеяв молодые фирмы. Украинские чиновники уничтожили конкуренцию в сфере дорожного строительства, которая способствовала бы повышению качества дорог и сокращению стоимости проводимых работ. Вот здесь-то и «зарыта собака»: низкое качество дорожных работ при их завышенной стоимости является самоцелью верхушки «Укравтодора».

Кстати, о «верхушке». Несколько интересных фактов можно сказать о главе Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александре Кубракове, который является народным депутатом от президентской партии «Слуга народа». Он неплохо освоился на своей должности и успел заслужить авторитет коррупционера, получая личные дивиденды от того, что большинство госзаказов направляет только на 6 компаний-монополистов. Активисты из нескольких общественных объединений даже проводили антикоррупционный митинг у стен «Укравтодора», требуя от Кубракова пройти детектор лжи, ответив на вопросы о причастности к монополизации рынка дорожных работ. Но попытки общественников вывести ставленника Зеленского на чистую воду потерпели фиаско.

Зеленский и Кубраков.

Что касается качества украинского асфальта, то здесь тоже возникает много вопросов. Помимо сомнительного состава асфальтобетонной смеси, которая, по обещаниям «дорожного короля» Владимира Зеленского, вечно продержится на дорогах Украины, подрядчики частенько нарушают технологические нормы и укладывают асфальт под дождем. А это значит, что прослужит он очень недолго. И к тому моменту, когда украинцы будут возвращать долги по кредитам, которые назанимали Зе-власти для строительства дорог, самих дорог в «незалежной» уже не останется – их смоет дождь, снег. Или они окажутся унесенными ветром.