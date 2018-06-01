01.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Россия, Украина, Экономика

Новый экономический кризис накроет Украину, но пощадит Россию


Надвигающийся мировой экономический кризис накроет Украину, но может пощадить Россию.

Об этом сегодня в эфире радиостанции «Вести ФМ» заявил член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

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«Кризис реально начинается и затронет многие страны. Рейтинговое агентство «Фитч» объявило, что среди развивающихся стран наиболее пострадавшими могут стать Аргентина, Украина и Турция. Следующая проблемная страна на пространстве СНГ – это Казахстан. Посмотрим, как Казахстану помогут его американские партнеры», – сказал Лосев.

В то же время Россия находится в более выгодной позиции, полагает он, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«Российская вовлеченность в мировой рынок, пусть на низовом сырьевом уровне, составляет 38%. Поэтому мы можем более активно действовать во внешней политике, не опасаясь серьезного давлении, потому что нас просто так не выкинуть», – сказал Лосев.

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