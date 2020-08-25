Новый экзарх Белой Руси устроил всех – даже диссидентов

25.08.2020, Москва, Елена Острякова

Священный Синод Русской Православной Церкви принял сегодня прошение патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности.

Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин. Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Митрополит Павел несколько раз мелькал в стремительном калейдоскопе белорусских новостей последнего месяца. 10 августа он поздравил с переизбранием президента Белоруссии Александра Лукашенко, а уже 15 августа извинился за это перед паствой.

Как пояснил тогда пресс-секретарь экзархата протоиерей Сергий Лепин, владыка посчитал свои поздравления преждевременными, поскольку увидел видео задержаний протестующих и «возмутился, ужаснулся и расстроился».

После этого каждый день в православных храмах Белоруссии проходили молитвы в поддержку задержанных и крестные ходы. Сам митрополит навестил в минской больнице пострадавших во время протестных акций.

А некоторые православные священники позволяли себе произносить откровенно политические памфлеты во время проповедей. Например, архиепископ Артемий в Свято-Покровском соборе Гродно заявил, что в Белоруссии совершается беззаконие.

«Наши люди превратились в зверей и терзают своих же братьев. К нам, священникам, приходят и рассказывают об этом со слезами на глазах. Поэтому мы говорим: остановитесь, вы поступаете не по Евангелию, вы подняли руку на Христа. Вам не будет прощения, и дело ваше никогда не устоит», – заявил Артемий.

В качестве примера пастырской добродетели он привел митрополита Московского Филиппа, который оппонировал Ивану Грозному и пострадал за это. С аналоя он стыдил учителей, которые были членами избирательных комиссий.

«Вам на коленях надо стоять за всю фальсификацию и ложь, за БРСМ, за все, что было. Ваши воспитанники с цепи сорвались. Они жаждут крови, они невменяемы», – сказал священник.

На то, что сегодняшнее решение Синода связано с политической ситуацией намекает близкий к президенту политолог Алексей Дзермант.

«А вы говорите, что этот кризис не имеет ничего общего с геополитикой, религией и идентичностями. Имеет, имеет. Новый глава Белорусской правословной церкви – известный сторонник единства Руси и противник автокефалии. Но это говорит о том, что были проблемы в церкви с этим», – написал Дзермант в своем телеграм-канале.

Либеральный российский политолог Алексей Макаркин полагает, что решение о смене митрополита Синод принял в интересах Александра Лукашенко.

«В последние недели Павел не смог удержать церковь от внутреннего размежевания не только на уровне паствы (это было невозможно), но даже епископата. Либеральный гродненский архиепископ Артемий фактически поддержал протестующих, а консервативный новогрудский архиепископ Гурий не благословил (на церковном языке это означает запрет) своим клирикам участвовать в политических акциях. Для Лукашенко был неприемлемым сам факт колебаний в церкви. В этих условиях Павел покидает страну – его сменил борисовский епископ Вениамин – первый белорус на посту экзарха в независимой Беларуси, и иерарх, лояльный Лукашенко», – написал Макаркин.

Священник Александр Шрамко, отстраненный от службы за критику патриарха Кирилла, считает, что назначение Вениамина — это явная победа Лукашенко.

«Я ничего не слышал, чтобы митрополит Павел просился в отставку. Скорее всего, что его попросили это сделать задним числом. В последнее время его действия раздражали власти: и посещение раненых во время мирных акций протеста, извинения за поздравление Лукашенко, он никак не наказывал священников, которые принимали участие в акциях протеста», – сказал Шрамко.

Православный эксперт Кирилл Фролов приветствует замену митрополита в Белоруссии.

«Это историческое, величайшее решение. Новый Экзарх епископ Вениамин – это ревнитель единства Великой, Малой и Белой Руси… умный, образованный монах, предельно доступный людям, ревнитель канонизации великого апостола Белой Руси, ликвидировавшего унию и этим вернувшего Белую Русь в Россию, митрополита Иосифа (Семашко). Экзарх Павел заигрался с “восстанием Речи Посполитой”. Последней каплей был его скандальный пресс-релиз в поддержку “польского восстания”» – заявил Фролов.

А вот диссидентствующий диакон Андрей Кураев полагает, что решение Синода может быть не связано с политикой.

«Я вас поздравляю: впервые за долгие-долгие годы митрополитом Беларуси стал уроженец вашей страны, а не варяг. Это уже превосходно. Вениамин — это человек, который не был запятнан какими-то политическими декларациями. Он занимался строительством богословской школы, не в смысле какого-то кирпичного здания, а создания методики, поощрения людей, студентов. Очень хороший и неожиданный выбор. Я рад, что все так решилось», – заявил Кураев националистическому изданию «Наша Нива».