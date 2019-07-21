21.07.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Опрос, Украина
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Новый экзит-пол: Певец ртом Вакарчук пролетает

Русофобский проект певца Святослава Вакарчука «Голос», по данным экзит-пола на 12:00, не попадает в Верховную Раду. Такие сведения в своем блоге опубликовала киевская журналистка Соня Кошкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом «Слуга народа» пока что набирает 38.43%, «Оппозиционная платформа за жизнь» 15,71%, «Европейская стратегия» 6,11%, «Батькивщина» – 5,85%.

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Отказались ответить – 15.89% респондентов.

Впрочем, всё еще может кардинально измениться. По данным Центральной избирательной комиссии Украины, по состоянию на 12:00, явка составила лишь 15,27%.

«Еще не проголосовала западная Украина. Рагули все с утра по церквям», – поясняет в своем блоге киевский юрист Татьяна Монтян.

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