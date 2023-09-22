«Новый этап войны»: Что делать после атаки штаба Черноморского флота

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Минобороны заявило о пропаже без вести одного военнослужащего в штабе Черноморского флота, который сегодня утром подвергся ракетному удару Украины.

«В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота. По имеющейся информации один военнослужащий пропал без вести», – говорится в сообщении.

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По неофициальным данным еще несколько человек получили ранения. Фотографии здания уже вовсю смакует украинская пропаганда. Правда, после предыдущих атак большинство штабных было рассредоточено по другим местам.

Губернатор Михаил Развожаев приводит такие детали о гражданских объектах по соседству:

«По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Даже выбитых стекол пока не зафиксировано», – сообщил градоначальник.

«Самое страшное – то, что ракетные удары по Севастополю стали обыденностью. Тот самый новый этап войны. Когда всё – Донбасс», – констатирует местный писатель Платон Беседин.

Военкор Евгений Поддубный подтверждает, что удар по Крыму не последний.

«Атака на объекты нашего флота никого удивлять не должна. Россия ведет войну, и пока противник сохраняет военный потенциал, атаки будут продолжаться. Тем более, что страны НАТО активно подталкивают киевский режим к таким атакам. Снабжают ВСУ и ВВТ и кадрами для использования этой техники. Участвуют в сборе информации и целеуказании непосредственно. В небе над нейтральными водами и над государствами Альянса постоянно работают самолеты разведки и целеуказания. Беспилотные и с экипажами на борту», – пишет Поддубный.

Политолог Максим Жаров видит связь атаки с поездкой Владимира Зеленского в США.

«Буданов «компенсирует Зеленскому провальный (в главном) визит в США. Интересно, когда до Кремля дойдёт та нехитрая мысль, что так лелеемыми многими «ударами по центрам принятия решений» можно рулить украинской внутренней политикой? Стравливать между собой СБУ и ГУР, посольства англосаксов с Банковой и так далее. Выход из позиционного цугцванга для Кремля сейчас только в разрыве пресловутых «договорняков» олигархов одной страны с олигархами другой страны и в подталкивании США и Великобритании с помощью «ударов по центрам принятия решений» к перезагрузке власти в Киеве», – считает Жаров.

А волонтер Алексей Живов, помогающий российским военным в зоне СВО, настаивает на необходимости применения оружия массового поражения.

«Повторяю свой вопрос: удар западными ракетами по штабу Черноморского флота в городе федерального значения, это уже экзистенциальная угроза российской безопасности, или еще подождём?!» – комментирует Живов.