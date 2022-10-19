«Новый этап войны»: Россия применит сирийскую тактику в Херсонской области – Карасев

Вывоз гражданского населения с территории Херсонской области может быть свидетельством смены тактики российской армией. В частности, повторится сирийский сценарий, когда основные боевые действия ведут ВКС, проводя бомбардировки.

Об этом в эфире израильского интернет-канала Iton TV заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора». .

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«Это новый этап войны, связанный и с мобилизацией, и с тем, что война переносится больше с наземных форм на воздушные, авиационные формы. Это связано с новым командующим специальной военной операцией, так называемой, генералом армии Суровикиным, который по образованию общевойсковик, мотострелок, но давно уже, еще с сирийской компании 15-16-го года является командующим Воздушно-космических сил России. Это сирийский сценарий в какой-то степени.

Я бы не сказал, что он буквальный, в модусе сирийской кампании, но модальность определенная есть. В чем заключалась сирийская кампания? Что наземные операции российская армия почти не проводила, там проводили иранские наемники, либо КСИР, либо какие-то регулярные армии, части или группы иранской армии, плюс сирийская армия, плюс ЧВК, «Вагнеровцы» были. А российские Вооруженные силы – это, в основном, авиаудары. В том числе, по Алеппо, мы эту историю знаем.

Я не исключаю то, что были сообщения покинуть Херсон и прилегающую территорию к Херсону в Херсонской области гражданскому населению. Я знаю, для чего это, догадываюсь и могу сделать определенный вывод. Для того, чтобы в случае успешного прорыва украинских вооружённых сил к Херсону, просто заниматься авиабомбежками, как было, например, в Сирии», – рассуждал Карасев.