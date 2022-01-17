Новый фаворит Запада готовит в Черногории правительство без сербов, но с меньшинствами

17.01.2022  13:20 (Мск), Белград,
Алексей Топоров.  
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Балканы, Дзен, Политика, Черногория


Либеральная партия «Гражданское движение URA», возглавляемая нынешним вице-премьером – этническим албанцем Дританом Абазовичем, намерена представить состав нового правительства Черногории.

Об этом сообщают Vijesti, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Либеральная партия «Гражданское движение URA», возглавляемая нынешним вице-премьером – этническим албанцем Дританом Абазовичем, намерена...

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По имеющейся информации, если проект состава нового правительства от URA получит поддержку большинства в парламенте, последует инициатива по проверке доверия к действующей власти. Ранее СМИ сообщали, что возглавляемая это партией коалиция «Черное на белое» проведет политические консультации с другими политическими силами.

По просочившимся в прессу деталям стало ясно, что Абазович не намерен приглашать в состав нового правительства националистическую Демократическую партию социалистов действующего президента Черногории Мило Джукановича и сербский Демократический фронт, с которым в свое время сформировал большинство в парламенте. При этом URA намерено призвать в кабинет представителей от партий этнических меньшинств – албанского, бошнякского, хорватского.

Дритан Абазович и его либеральная партия Гражданское движение URA стали фаворитами Запада, после того, как в Брюсселе и Вашингтоне устали от своего прежнего ставленника – диктатора Мило Джукановича и его Демократической партии социалистов, за которой тянулся шлейф коррупционных и криминальных скандалов, а его афера с борьбой против Сербской православной церкви и получением томоса для раскольников практически отвернула местное население от прозападного пути страны.

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