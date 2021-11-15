Новый фильм Варламова вызвал негодование украинских сторонников Евромайдана

Новости Украины

Украинские националисты обиделись на российского либерального блогера Илью Варламова. Причиной стал его фильм об Украине, посвященный ее истории и нынешнему положению дел в стране.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», украинцы в комментариях обвиняют Варламова в предвзятости и перевирании фактов.

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Отдельное недовольство связано с подачей Варламовым событий 2013 — 2014 годов, так называемого Евромайдана, и трагедии в Одессе 2 мая.

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«Весной 2014-го в Одессе, как и в других регионах юго-востока Украины было неспокойно. На улицах города проводили митинги как сторонники Майдана и новой власти, так и их противники. В течение апреля в городе происходили локальные стычки и драки. К началу мая ситуация накалилась окончательно. Активисты пророссийского движения Антимайдан соорудили укрепленный лагерь на площади, которая называется Куликово поле. На этой площади расположено здание Дома профсоюзов. Их противники расположились на Греческой площади», – рассказывает Варламов.

«В конце апреля ряды сторонников Майдана пополнили специально приехавшие в Одессу бойцы ультраправых организаций. 2 мая 2014 года в Одессе должен был состояться футбольный матч между местным «Черноморцем» и харьковским «Металлистом». Перед матчем националистически настроенные болельщики обеих команд решили устроить совместное шествие. Им попытались помешать сторонники Антимайдана. Колонны столкнулись в центре города и началась массовая драка. Вскоре зазвучали выстрелы и появились первые убитые. Узнав о случившемся, сторонники Майдана ворвались на Куликово поле и разгромили палаточный лагерь движения Антимайдан…», – говорит блогер.

В своем фильме он также отмечает, что после Майдана экономика Украины резко ухудшилась, а граждане стали жить беднее.

«После распада СССР Украина была одной из самых промышленно развитых республики. Сейчас многие крупные заводы, построенные в советские годы, либо уже закрылись, либо находятся на грани разорения. Особенно ускорился этот процесс после 2014 года, когда торговля с Россией практически остановилась», – заявляет Варламов.

Его фильм в целом не понравился украинским зрителям, которые стали подозревать Варламова в информационном обслуживании Кремля.

«Просмотрев данный ролик и, зная ситуацию изнутри, я очень засомневался в правдивости всех остальных роликов. Жаль что Варламов поломался, хороший был блогер», – пишет Иван Марченко.

«Ужас, половина вещей вырвана из контекста, подмена понятий, устаревшая статистика, одна политика и вообще ничего про культуру, жизнь, развитие. Не ожидал от Варламова», – добавляет Антон Литвиненко.

«Грустно, такие факапы, как, например, кто стрелял в Одессе, имхо непростительны. Закрадываются сомнения в достоверности других выпусков цикла», – соглашается Давид Орешок.

«Извините, уважаемый Варламов, а этот фильм как дипломная работа перед поступлением на работу на 60 минут? А че вы не показали в Крыму российских военных? Интервью царя о военной операции и захвате парламента Крыма? О том, что Россия, насрав на все договора, увеличила количество военных в Крыму и покинула места дислокации? А че не показали одесского мусора с российскими боевиками, где он стоял за парнем с красной ленточкой, стрелявшего в украинцев?», – негодует Иван Сирко.

Примечательно, что во время киевских событий семилетней давности Варламов позировал в центер украинской столицы на фоне российского флага с надписью «Я за майдан».