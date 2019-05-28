Новый фронт против Сербии: Активизирован еще один очаг сепаратизма

28.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Синхронно с албанской верхушкой Косово, претендующей на земли Прешевской долины Сербии, территориальные претензии к Белграду озвучила мусульманская организация «Бошняцкое национальное вече» (БНВ), объединяющая сепаратистски настроенных славян-мусульман. Они требуют отделения Санджакского региона Сербии, а также части земель Черногории.

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Исторический регион Санджак включает муниципалитеты на юго-западе Сербии, а также поселения Черногории. По состоянию на 2002 год на данной территории проживало более 400 тысяч человек, больше половины которых составляли славяне-мусульмане, а 45% – сербы и черногорцы.

До конца XIV века здесь был центр сербского средневекового государства – Рашка. Однако в средние века территория была захвачена Османской империей, когда многие местные жители были вынуждены перейти в Ислам. В конце 19 века по итогам русско-турецкой войны Сербия обрела независимость, однако Санджак был оккупирован Австро-Венгрией. В 1908-1913 эти земли вновь вернулись под турецкое владычество.

По итогам Первой балканской войны в 1913 году Санджак был поделён между Сербией и Черногорией, в 1945 году были установлены современные границы.

В прошлые годы БНВ прикрывалось лозунгами о защите прав мусульманского меньшинства в Сербии и необходимости предоставления автономии. Подогреваемые исламистами-радикалами местные жители даже вступали в силовое противостояние с сербской полицией под предлогом защиты религиозных святынь. В 2016 году БНВ уже выступало с громким заявлением, требуя от Совбеза ООН ввести в Санджак контингент, чтобы «предотвратить конфликты и защитить бошняков от террора, репрессий и ассимиляции».

Теперь сепаратисты открыто требуют преобразования Санджака в фактически отдельное государство, сообщает РТС.

Претензии сепаратистов распространяются на муниципалитеты сербских общин Рашка и Златибор, такие как Нови-Пазар, Сеница, Тутин, Приеполье, Нова-Варош, Прибой, а также части Черногории с поселениями Плевля, Биело-Поле, Беране, Андриевица, Петница, Гусинье, Плав и Рожае.

Как и в других аналогичных случаях, сепаратисты рисуют обывателям радужные перспективы – «политический союз равноправных граждан и народов», «демократию», «независимые суды», справедливую Конституцию, учитывающую права всех национальностей, и прочие обещания.

Сепаратисты предлагают провести выборы в «парламент Санджака» под эгидой ООН, Европейского Союза и ОБСЕ. Затем новые власти должны сформировать собственную полицию. Армия не предусмотрена – территория, якобы, будет «демилитаризирована».

«Контроль за границами Санджака будет осуществляться международными силами», – описывают свою задумку в БНВ.

Чтобы понять, «откуда растут ноги», стоит отметить, что, по данным сербской прессы, финансирование мусульманских сепаратистов в основном осуществляется Турцией и США.

Следует также напомнить, что в последние годы Запад демонстрировал поддержку мусульманам Санджака. Канцлер Германии Ангела Меркель требовала от властей Сербии «обеспечить права нацменьшинств», пригрозив в противном случае заблокировать процесс евроинтеграции.

Одновременная активизация уличных майданщиков в Белграде, албанских сепаратистов в Прешевской долине и мусульман-бошняков наводит на мысль о том, что против Сербии осуществляется спецоперация в момент обострения вокруг Косово с целью принуждения сербских властей к уступкам перед Западом и верхушкой косоваров в Приштине.