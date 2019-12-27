Новый гауляйтер Луганщины: это население запоёт украинским соловьём

27.12.2019, Северодонецк, Павел Егоров

Жителям Луганщины необходимо пройти огромный путь «от населения до нации» для самоидентификации себя как украинцев.

Об этом в эфире телеканала «UA: Донбасс» заявил «глава Луганской ОГА» Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня есть определённые планы относительно финансирования отрасли спорта и культуры – немного больше, нежели финансировалось до сегодняшнего дня.

Потому что нам, всё-таки, надо пройти даже в плане культуры огромный путь от населения до нации. Огромный путь до самоидентификации нас как украинцев.

У нас очень много, чем мы можем гордиться, даже языком – не даром говорят, что украинский язык соловьиный…

Это надо доносить, не ломая людей, это надо доносить красиво, такая ласковая украинизация, это надо делать ласково», – рассуждает украинский «стратег» .

Отметим, что одной из «ласковых» мер режима Зеленского будет полный запрет преподавания на родном русском языке для школьников украинской части Донецкой и Луганской областей.