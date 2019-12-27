27.12.2019, Северодонецк, Павел Егоров
 
Донбасс, Культура, Образование, Общество, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Новый гауляйтер Луганщины: это население запоёт украинским соловьём

Жителям Луганщины необходимо пройти огромный путь «от населения до нации» для самоидентификации себя как украинцев.

Об этом в эфире телеканала «UA: Донбасс» заявил «глава Луганской ОГА» Сергей Гайдай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У меня есть определённые планы относительно финансирования отрасли спорта и культуры – немного больше, нежели финансировалось до сегодняшнего дня.

Потому что нам, всё-таки, надо пройти даже в плане культуры огромный путь от населения до нации. Огромный путь до самоидентификации нас как украинцев.

У нас очень много, чем мы можем гордиться, даже языком – не даром говорят, что украинский язык соловьиный…

Это надо доносить, не ломая людей, это надо доносить красиво, такая ласковая украинизация, это надо делать ласково», – рассуждает украинский «стратег» .

Отметим, что одной из «ласковых» мер режима Зеленского будет полный запрет преподавания на родном русском языке для школьников украинской части Донецкой и Луганской областей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть