Новый гауляйтер Одессы: Человек Ермака с криминальным прошлым

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Два с половиной месяца Одесская область функционировала без губернатора — а, не страшно. Все равно главное достижение последних 10 лет — это брачная хата из фанеры для кроличьих сочетаний, построенная губернатором Саакашвили и снесенная губернатором Гриневецким. А остальное — цепочка безликих губернаторов-временщиков, которых назначали для галочки.

Теперь эта цепочка пополнилась очередным звеном.

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Итак, через два с половиной месяца безвластия Зеленский таки сподобился назначить на должность военного гауляйтера области Олега Кипера, бывшего прокурор Киева, а Кабмин одобрил это решение.

Назначенцу 43 года, родился он в селе Тимково Кодымского района Одесской области. После окончания в 2002 году Одесской юридической академии, созданной «пидрахуем» Киваловым, защитил кандидатскую диссертацию и 20 лет проработал в прокуратуре. Начинал с должностей в провинции, затем возглавил управление прокуратуры Ивано-Франковской области, при Зеленском стал прокурором Киева.

Из смешного — в 2015 году участвовал в выборах мэра Одессы, как самовыдвиженец (правда никто из одесситов об этом не знает) и набрал… 106 голосов.

Из профессионального, так сказать, с нивы борьбы с преступностью, участвовал в ток-шоу «Говорит Украина» (аналог малаховских передач), правда, посвящено оно было не правозащите, а пластической хирургии, и Кипер в нем был представлен как… обладатель самого красивого и правильного носа. На шоу прокурор был немногословен: «Да», «Нет». Иные профессиональные заслуги юриста неизвестны.

Из компрометирующего — по сообщению ряда украинских СМИ, в 2010 году Кипер на своем автомобиле якобы сбил насмерть ребенка на трассе Киев — Одесса. Однако дело было закрыто, а родители погибшего отказались от претензий к Киперу.

Если материалы уголовного дела по преступлению никто журналистам, разумеется, не покажет, то вторая часть этого эпизода — отказ родителей от обвинений, вполне понятна. Кипер является миллионером, хотя все имущество, от автопарка до недвижимости, по традиции, записано на жену прокурора.

И если подобного рода преступления политических конкурентов, как правило, не интересуют (они и сами такие), то вот идеологических «пробелов» в биографии нового главы ОВА так много, что начинай борьбу хоть прямо сейчас.

Во-первых, в 2015 году Кипер был люстрирован из-за работы в Генпрокуратуре времен Януковича. И хотя позже окружной административный суд Киева восстановил его в должности и признал люстрацию незаконной, припоминать ему это будут еще долго.

Во-вторых, супруга Кипера Ирина имеет российское гражданство. И хотя Кипер уверяет, что «после начала полномасштабного вторжения жена отказалась от паспорта РФ», по данным портала «Схемы», «российский паспорт его жены Ирины Кипер до сих пор не аннулирован. Подлинность документа журналисты проверили с помощью официального сервиса МВД России. Этот паспорт среди недействительных не значится».

«Отдельный интерес для СБУ должны представлять связи семейства Кипер со спецслужбами страны-террориста. Ирина Кипер почти 2,5 года сотрудничала с центром «Вестник Евразии», который ФСБ использует для вербовки «перспективной молодежи». По данным СМИ, она также числится в «закрытой» базе данных РФ, для доступа к которой нужен специальный допуск. Это может свидетельствовать о том, что Кипер является «залегендированной» персоной в РФ», — разводит конспирологию сайт ОРД.

24 февраля Кипер «совершенно случайно» находился в отпуске за границей и до сих пор не пояснил, почему.

Когорте таких людей можно все — еще со времен руководства столичной прокуратурой, СМИ и политики называли Кипера кадром руководителя офиса президента Андрея Ермака и его человеком.

Ну а на кой этот персонаж Одессе?

«Его поставили под выборы, чтобы отсечь админресурс у местных. Он временщик, его задача дать необходимый электорат из региона. В целом на него вообще смотрим как на пустышку. Бывший прокурор, а значит не кардинальный человек, лишенный амбиций, так как был вечным «подметайлом» у Ермака. Вечный зам-советник, лишенный своей инициативы напрочь», — пишет паблик «Типичная Одесса».

Временное техническое назначение «обладателя красивого носа» подтверждает и уже вступивший в конкурентную борьбу перед президентскими выборами, до которых осталось меньше года, депутат-порошенковец Алексей Гончаренко:

«Интересно, что из прокуратуры Кипер не уходит — будет в кадровом резерве. При этом пройдет аттестацию в Вооруженных силах, получит немаленькое воинское звание и вступит в должность с широкими полномочиями по наведению порядка в регионе».

И от этого «наведения порядка» заранее становится страшно. Ибо время показало, что клоуны и прочие участники желтых ток-шоу про носы — убийцы, как оказалось, самые жестокие и кровавые.