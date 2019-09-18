Новый генпрокурор Украины уволил одиозного зама Луценко
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 18 сентября уволил своего заместителя Анжелу Стрижевскую, передает корреспондент ПолитНавмгатора.
Об этом говорится на сайте ГПУ.
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Бывшая судья Стрижевская была назначена замгенпрокурора 8 июля 2016 года. До этого она работала начальником управления реформ и обеспечения качества работы Генпрокуратуры.
В 2005 году Стрижевская была судьей Печерского районного суда Киева и выносила отмененное похже как незаконное решение об аресте политика Бориса Колесникова.
В 2006 году в отношении Стрижевской было открыто уголовное дело по подозрению в фальсификации судебного решения о закрытии уголовного дела против работников СБУ, уничтоживших материалы оперативно-розыскного дела о деятельности российского бизнесмена Семена Могилевича. Также она работала помощником депутата Верховной Рады 6-го созыва от “Блока Юлии Тимошенко” Григория Омельченко и была судьей Апелляционного суда Киева. Летом 2019 года в кабинете Стрижевской нашли прослушивающее устройство.
Украинский юрист Андрнй Портнов неоднократно в своем телеграм-канале обвинял Стрижевскую в том, что она покрывает незаконные действия бывшего генпрокурора Юрия Луценко и с его подачи разваливает резонансные дела.
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