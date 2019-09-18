Новый генпрокурор Украины уволил одиозного зама Луценко

18.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 18 сентября уволил своего заместителя Анжелу Стрижевскую, передает корреспондент ПолитНавмгатора.

Об этом говорится на сайте ГПУ.

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Бывшая судья Стрижевская была назначена замгенпрокурора 8 июля 2016 года. До этого она работала начальником управления реформ и обеспечения качества работы Генпрокуратуры.

В 2005 году Стрижевская была судьей Печерского районного суда Киева и выносила отмененное похже как незаконное решение об аресте политика Бориса Колесникова.

В 2006 году в отношении Стрижевской было открыто уголовное дело по подозрению в фальсификации судебного решения о закрытии уголовного дела против работников СБУ, уничтоживших материалы оперативно-розыскного дела о деятельности российского бизнесмена Семена Могилевича. Также она работала помощником депутата Верховной Рады 6-го созыва от “Блока Юлии Тимошенко” Григория Омельченко и была судьей Апелляционного суда Киева. Летом 2019 года в кабинете Стрижевской нашли прослушивающее устройство.

Украинский юрист Андрнй Портнов неоднократно в своем телеграм-канале обвинял Стрижевскую в том, что она покрывает незаконные действия бывшего генпрокурора Юрия Луценко и с его подачи разваливает резонансные дела.