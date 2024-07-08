Новый генсек НАТО не будет нашим другом – румынский генерал

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Бывший глава румынского Генштаба генерал Штефан Данилэ в своём блоге разоткровенничался относительно ожиданий от предстоящего саммита НАТО. В частности, ему бы хотелось, чтобы страны Альянса посодействовали созданию современной военной базы на территории Республики Молдова, обладающей, согласно конституции страны, нейтральным статусом.

Кроме того, Румыния ждёт, чтобы Альянс ей предоставил компенсацию в виде систем ПРО взамен “Patriot”, отправленного на Украину, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Впрочем, румынский генерал полагает, что новый генсек НАТО Марк Рютте, чье избрание затянулось из-за амбиций соперника, президента Румынии Клауса Йоханниса, не будет особо благожелателен по отношению к Бухаресту.

Ожидания Румынии от саммита НАТО 9-11 июля были сосредоточены на одном направлении – позиции генерального секретаря Альянса, причем окончательный результат стал катастрофой для Бухареста. Румыния была последней страной, которая блокировала избрание генсека НАТО, на пост которого баллотировался президент этой страны Клаус Йоханнис. По этой причине новый глава Альянса Марк Рютте «вероятно, не будет самым близким другом Румынии».

«Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли. Румыния может и должна стремиться к важным позициям на уровне НАТО или ЕС, включая пост генерального секретаря НАТО. Но для этого необходимо действовать своевременно и разумно, а не деструктивно-оппортунистически. Право на такие должности требует участия дипломатии и прагматичных переговоров, затрат, а также очевидных качеств заинтересованного лица», – написал генерал Данилэ в своем личном блоге.

При этом, по словам румынского генерала, как бы парадоксально это ни было, Йоханнис был бы одним из «лучших кандидатов», которых могла бы предложить Румыния:

«Он свободно говорит на трех иностранных языках, он высок ростом, импозантен, умеет слушать, мало говорит и напорист. Однако время и способ, с помощью которого он заявил о своих амбициях, были неподходящими».

Генерал Данилэ рассказал об ожиданиях Бухареста от предстоящего натовского саммита.

«Возможно, Румыния будет упомянута в одном из пунктов, подчеркивающих поддержку Украины странами-членами, особенно системами “Patriot”, которую они собираются подарить. В качестве компенсации можно упомянуть увеличение иностранного военного присутствия в Румынии», – считает генерал.

В этом контексте он отметил, что трудно понять «отсутствие реакции» военного командования НАТО, отвечающего за оперативную реализацию и управление возможными операциями в случае вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации. (Отметим, что премьер-министр Румынии Виктор Орбан назвал абсурдной саму мысль о том, что Россия решится атаковать какую-либо из стран-членов НАТО).

Бывший глава румынского генштаба перечислил свои личные ожидания от саммита НАТО. В частности, он хотел бы, чтобы Румыния была упомянута в Плане оборонной промышленности в качестве партнёра, как минимум, по 4-5 важным системам вооружений. Ему бы хотелось, чтобы крупные промышленные группы развивали производственные и обслуживающие мощности в Румынии, чтобы изменить курс промышленного производства с советских на западные лицензии.

Румынскому генералу хотелось бы, чтобы на румынских кораблях были размещены многонациональные военно-морские силы, способные обеспечить постоянное присутствие союзников по НАТО в Черном море в соответствии с Конвенцией Монтрё. Он хотел бы, чтобы НАТО приняло участие в создании устойчивой структуры сил Румынии и Молдовы, в том числе с развёртыванием современных военных баз (то есть румыны уже рассматривают Молдову как участника НАТО).

Кроме того, генерал Штефан Данилэ хотел бы, чтобы Румынии были предоставлены, как минимум, три системы “Patriot” взамен отправленной на Украину, или их эквиваленты для создания воздушного щита, по крайней мере, до ввода в эксплуатацию закупленных Румынией.

«Увеличение присутствия войск на румынской базе НАТО Чинку не усиливает моего чувства безопасности», – разглагольствовал он.

«Практическая значимость вашингтонской встречи в международных отношениях не будет столь же велика, как последние встречи БРИКС, которые поляризуют оппонентов США вокруг Китая в глобальном масштабе, но для нас, как государства-члена Организации Североатлантического договора, саммит будет иметь последствия серьезные, но не особенно благоприятные», – заключил генерал Штефан Данилэ.