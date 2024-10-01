Новый генсек НАТО: Украинские марионетки – это дёшево

Константин Серпилин.  
01.10.2024 15:15
  (Мск) , Брюссель
Просмотров: 324
 
Дзен, Колониальная демократия, НАТО, Украина


Если бы не помощь США, такого государства, как Украина, уже не существовало бы.

Об этом на пресс-конференции заявил новый генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы не помощь США, такого государства, как Украина, уже не существовало бы. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Я был и в Одессе, и в Буче, и в Киеве, и в Харькове, был неподалёку от российской границы, и я видел жестокость войны, которую ведёт Россия на Украине. Я восхищаюсь стойкостью и мужеством украинских людей в их борьбе за свободу. Поддержка Украина – это то, чем мы должны заниматься. И это тоже инвестиция в нашу общую коллективную безопасность.

Потому что независимая и демократическая Украина – это важная часть поддержания мира и стабильности в Европе. Естественно, нам нужно поддерживать Украину, потому что инвестиции в это значительно меньшие, чем если бы нам пришлось напрямую противостоять Путину», – сказал Рютте.

«Такие союзники, как США и их лидеры, потратили десятки миллиардов долларов на поддержку Украины и на поддержку её права на самозащиту. Поэтому Украина сейчас не существовала бы как государство без поддержки США», – добавил генсек.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть