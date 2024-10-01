Новый генсек НАТО: Украинские марионетки – это дёшево

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Если бы не помощь США, такого государства, как Украина, уже не существовало бы.

Об этом на пресс-конференции заявил новый генсек НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я был и в Одессе, и в Буче, и в Киеве, и в Харькове, был неподалёку от российской границы, и я видел жестокость войны, которую ведёт Россия на Украине. Я восхищаюсь стойкостью и мужеством украинских людей в их борьбе за свободу. Поддержка Украина – это то, чем мы должны заниматься. И это тоже инвестиция в нашу общую коллективную безопасность. Потому что независимая и демократическая Украина – это важная часть поддержания мира и стабильности в Европе. Естественно, нам нужно поддерживать Украину, потому что инвестиции в это значительно меньшие, чем если бы нам пришлось напрямую противостоять Путину», – сказал Рютте.

«Такие союзники, как США и их лидеры, потратили десятки миллиардов долларов на поддержку Украины и на поддержку её права на самозащиту. Поэтому Украина сейчас не существовала бы как государство без поддержки США», – добавил генсек.