Новый гимн Крыма: в конкурсе смогут участвовать даже иностранцы

Первый вице-спикер парламента Крыма Сергей Цеков возглавил рабочую группу по созданию нового гимна республики. Еще в бытность депутатом Верховного совета Крыма он утверждал действующий гимн на музыку композитора Алемдара Караманова и слова поэтессы Ольги Голубевой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В эфире «Радио Крым» Цеков признался, что изначально был не в восторге от идеи заменить гимн Крыма. Но согласился, что действующий не отражает современной истории полуострова.

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«Музыкальная часть принималась в 1992 году, и был на этом мероприятии. Тогда собрались депутаты Верховного совета Крыма в украинском (музыкальном) театре, и когда исполнили музыку Караманова, то все сказали: да, это гимн Крыма, потому что мощнейшая вещь. Что касается слов, то возникают вопросы. Вообще очень сложно написать слова под уже готовую музыку, особенно гимн. Надо отдать должное Голубевой, она такие слова написала. При этом сложно было исполнять гимн, и кто пытался его петь, знают, что на последних строчках сбиваешься», – пояснил Цеков.

Он напомнил, что Россия несколько раз меняла гимн, и какое-то время обходилась только мелодией. При этом вице-спикер совершенно игнорировал тот факт, что нынешний гимн России унаследовал музыку Александрова, а текст переписал автор слов гимна СССР Сергей Михалков. В случае с Крымом авторы предлагают абсолютно новые варианты.

«Уже два известных и уважаемых поэта и композитора России имеют предложения и готовы поучаствовать в конкурсе. Вариантов очень много, как и желающих поучаствовать в написании нового гимна Крыма. У нас конкурс будет открытым. Могут участвовать как представители России, так и яркие представители Русского мира из-за ее пределов. Но это должно быть цельное произведение. Мы по всей видимости не будем принимать отдельно музыку, отдельно слова», – заключил Цеков.

Накануне спикер парламента Владимир Константинов сообщил, что в написании гимна Крыма готов поучаствовать Олег Газманов.