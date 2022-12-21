Новый главарь СБУ: «Руководителей ЛДНР ждёт сырая земля»

21.12.2022  21:41 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, СБУ, Спецоперация, Терроризм, Украина


Лидеры субъектов РФ республик Донбасса давно всё сказали сами, потому в отношении их не может быть компромиссов, и вообще, желательно, чтобы при задержании они оказали сопротивление.

Об этом в интервью киевской пропагандистке Наталье Мосейчук заявил новоназначенный и.о. главы СБУ Василий Малюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидеры субъектов РФ республик Донбасса давно всё сказали сами, потому в отношении их не...

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У назначенца спросили, не хочет ли «пан Василь» обратиться к руководителям ЛДНР, «пригласить и гарантировать им тёплый чай и радушие».

«Главы квазиреспублик – это не те, с кем мы априори сейчас можем разговаривать. Они уже всё сказали, мы всё поняли. У нас у каждого свой функционал. Мы работаем относительно них, они в перспективе хотят работать относительно нас, но у них ничего не получится», – трепался Малюк.

«То есть им по 25 (лет – ред.) или «куля в лоб»?», – кровожадно уточнила ведущая.

«Я, в общем, сказать не могу, поскольку действующий УК не предусматривает такой санкции, хотя если оказывать сопротивление, при этом у него будет оружие в руках… Но это если исходить из буквы закона. Однако могу сказать только о сырой земле как перспективе для негодников и предателей. Поэтому, это то, что их ждёт, отнеситесь с пониманием, я не могу показать свои эмоции и в полноте назвать вещи своими именами», – рисовался главарь СБУ.

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