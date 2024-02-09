Новый главком ВСУ не сможет выполнить поставленные Зеленским задачи – Бутусов

Поставленные президентом Украины Владимиром Зеленским новому главкому ВСУ Александру Сырскому не смог бы выполнить сам Наполеон.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский военкор, главред антироссийского пропагандистского сайта «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Бутусова, все, что нужно для выполнения этих задач, находится в компетенции политического, а не военного руководства, и лично в руках Зеленского.

«Что президент, верховный главнокомандующий Зеленский сейчас ставит перед Сырским? Какие задания? На столе должен появиться реалистичный детальный план действий ВСУ на 2024 год с учетом реальной ситуации на поле боя сейчас и перспектив. Друзья, ну первый пункт – это абсолютная манипуляция и, к сожалению, все это выполнено не будет. Ну какой может быть реалистичный детальный план действий ВСУ, когда верховный главнокомандующий и власть «Слуг народа» до сих пор не приняли закон о мобилизации, до сих пор не определили, какое количество людей они мобилизуют за год в вооруженные силы», – сказал военкор.

«Минуло 38 дней с начала 2024 года, до сих пор не проплачен ни один контракт на производство «армии дронов» – тот миллион дронов, о котором говорил в декабре Владимир Зеленский, ни один контракт на производство этого миллиона еще не проплачен. Боеприпасы – производство снарядов отсутствует, мы производим мины в небольшом количестве, у нас нет своего производства пороха, своего производства взрывателей до сих пор. Государство, Кабмин не выделили технику, не привлекли государственные строительные организации для строительства стратегических линий обороны. Все это не решит Сырский. И не только Сырский – Наполеон, Дуайт Эйзенхауэр, никакой главнокомандующий этого не сделает, потому что это задача самого Владимира Зеленского. Это он должен рассчитать, какие он силы и ресурсы даст армии на третий год войны», – заявил Бутусов.