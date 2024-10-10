Новый год в Крыму бронируется гораздо активнее, чем в прошлом году

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Теплая осень добавит турпоток в Крым, и по итогам года он вырастет не менее, чем на 30%.

Такой прогноз в эфире «Ради Крым» сделала экс-замминистра туризма Крыма Людмила Бабий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На самом деле 2024 год возвращает тенденции предыдущих лет, когда сентябрь и октябрь, особенно с такой прекрасной погодой, как в этом году, это всё-таки ещё сезон. Пусть не такой высокий, как август, но сезон продолжался. Были ковидные годы, когда мы закрывались, потом СВО, когда обстановка была напряжённая, поэтому меньше ездили. Но сейчас вся география номеров нашей необъятной Родины присутствует в Крыму», – подчеркнула она.

Среди тех, кто выбирает Крым в бархатный сезон, много родителей с малышами и людей «серебряного возраста».

«Если мы говорим о сезоне и межсезонье, конечно, турист поменялся. Сейчас основной континент отдыхающих – это родители без детей, либо с маленькими детьми. Потому что родители школьников уехали. В основном сейчас отдыхают представители «серебряного века», как сейчас модно говорить, или «серебряного возраста». Это все, кому немного «за». Расхожая шутка, что современные 50 – это новые 30, применима и к современным 80 – это новые 50. Среди них много активных людей, которые путешествуют», – указала эксперт.

Кампания новогоднего бронирования в самом разгаре, и с учетом ограниченного количества работающих в межсезонье объектов, загрузка у них высокая.

«Все, кто приехал летом, убедились, что безопасно, весело, здорово и не так дорого. Поэтому Новый год бронируется на 40% активнее, чем в прошлом году. У нас многие объекты сезонные, в курортных посёлках зимой-то и делать нечего, поэтому традиционно упор идет на Алушту, Ялту, Судак. Есть любители провести новогоднюю ночь в Евпатории, но это больше группа энтузиастов. В Бахчисарайском районе очень симпатичные отели в предгорье, там свой «вайб» встречать Новый год. Объектов не так много, и бронировать надо сейчас», – заключила Бабий.