31.12.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
Новый год в воюющем Донецке: Сравните с вашим мирным городом
Корреспонденты «ПолитНавигатора» предлагают читателям посмотреть, как украшен к празднику воюющий Донецк, продолжающий пятый год держать оборону.
Несмотря на то, что главную ёлку Донецка, высота которой 23 метра, открыли ещё 21 декабря, ажиотаж вокруг неё не спадает и по сей день.
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Вечером 31 декабря на площади Ленина ожидается традиционные новогодние гуляния под открытым небом «Волшебство Нового года», после чего ровно в полночь жители Республики встретят 2019 год под огни фейерверков.
ReCreative
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23:13 30 декабряАгентов меджлиса в Крыму можно будет вычислить в Новогоднюю ночь
20:07 30 декабряВ Киеве очкуют: «В полный рост поднялась перспектива новых республик»
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12:29 31 декабря«России на этих выборах надо сидеть на берегу и смотреть на проплывающие трупы врагов»
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12:05 31 декабряПочему «список Медведева» вызвал истерику у Колесникова и других соратников Порошенко
11:52 31 декабря«У врагов не будет конституционного большинства» – Погребинский
11:39 31 декабряНесмотря на транши ЕС и МВФ, Украина оказалась в шаге от экономической катастрофы
11:15 31 декабряУкраинцы становятся братьями русских при надлежащем и щедром кормлении
10:38 31 декабряИмперия Порошенко приближается к масштабам Ахметова
10:11 31 декабряУкраинские офицеры мечтают о войне с Россией- волонтер
9:39 31 декабря«Значительная часть украинцев продолжает любить агрессора» – Андрухович
9:00 31 декабряКазарин увидел, как украинский мир побеждает русский
8:34 31 декабряМинобороны Украины повесило на РФ Каталонию, Косово, Брексит и желтые жилеты
2:34 31 декабряНаш человек в Белоруссии Максим Равреба: «Россия не теряла Украину никогда, ни на одну минуту»
0:53 31 декабряЧто будет, если Украина решится на новые санкции против России
0:08 31 декабряЛуценко отмазывается за позор в судах по «Беркуту» и Януковичу
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22:45 30 декабряУкраина попала в новое рабство
22:29 30 декабряЮщенко требует ассимилировать русскую молодёжь
22:13 30 декабря«Новогоднее перемирие» сорвано – погиб командир ДНР
21:59 30 декабряКиев отправил в Донбасс живое биологическое оружие
21:51 30 декабряМиллиардные убытки, десятки тысяч безработных – чем обернутся санкции для Украины
20:07 30 декабряВ Киеве очкуют: «В полный рост поднялась перспектива новых республик»
19:27 30 декабряВ Киеве жалуются, что Европа не хочет повышать градус антироссийской истерии
16:49 30 декабря«Сурков и ФСБ» – украинское следствие заявило про русский след на Майдане
6:38 30 декабряВ Москве призвали помочь партизанам на Украине
6:33 30 декабря«Это садомазохизм», – украинского министра призвали беречь яички
6:04 30 декабря«Мы никогда не были братьями», – известный актёр о западенцах
5:55 30 декабряМариупольский порт влетел на полмиллиарда
5:47 30 декабряВ новой «Украинской Церкви» будут причащаться попкорном
5:35 30 декабряПутин «додавит» Лукашенко к 2024 году, заявили в Киеве
5:06 30 декабря«Путину нужна вся Украина!» – меджлисовский пропагандист сеет панику
4:49 30 декабря«Хватит гадить против России!» – неожиданное заявление на украинском ТВ
4:43 30 декабряНа российском ТВ пятый год фантазируют, как добьют хунту
23:56 29 декабряПод разговоры о соборности киевские власти уничтожают остатки Украины
23:47 29 декабряУкраинский политолог заявил, что больше не верит в «российскую агрессию»
23:26 29 декабря«Запад сносит украинских олигархов» – киевский эксперт
23:13 29 декабряВ Донецке опровергли информацию Киева о продвижении ВСУ на Горловском направлении
23:07 29 декабряВ Киеве прозрели: «Украину превратили в полигон для внутренних разборок США»
22:31 29 декабряУкраинский композитор неспособность «свидомых» к компромиссу назвал жлобством
22:18 29 декабряВ ВСУ начали поступать противогазы
22:11 29 декабряНа украинском ТВ признали, что после «подвигов» ВСУ в Донбассе ненавидят Украину
21:50 29 декабряУкраина поставила беспрецедентный рекорд по долгам населения
17:35 29 декабряНовые российские санкции Украина не переживет, – политик
17:23 29 декабряУкраина заявила о 25-кратном преимуществе России на Азове
17:05 29 декабряБывший член «Правого сектора» признался в страшных преступлениях
16:11 29 декабряУкраинский артист: Нацистскую форму любил с детства
15:58 29 декабряПорошенко успешно готовит Украину к окончательному разделу
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14:55 29 декабряНа Украине истощились собственные запасы газа
14:44 29 декабряУкраина отдаст газовую трубу США и ЕС, чтобы сохранить транзит
13:31 31 декабря«Ребята, игры закончились» – Ахметов получил последнее предупреждение из Москвы
12:53 31 декабряВ Киеве завидуют строительству РФ заградительной стены в Крыму
12:29 31 декабря«России на этих выборах надо сидеть на берегу и смотреть на проплывающие трупы врагов»
12:05 31 декабряПочему «список Медведева» вызвал истерику у Колесникова и других соратников Порошенко
11:15 31 декабряУкраинцы становятся братьями русских при надлежащем и щедром кормлении
10:11 31 декабряУкраинские офицеры мечтают о войне с Россией- волонтер
9:39 31 декабря«Значительная часть украинцев продолжает любить агрессора» – Андрухович
9:00 31 декабряКазарин увидел, как украинский мир побеждает русский
2:34 31 декабряНаш человек в Белоруссии Максим Равреба: «Россия не теряла Украину никогда, ни на одну минуту»
0:53 31 декабряЧто будет, если Украина решится на новые санкции против России
23:23 30 декабряВнимание читателям «ПолитНавигатора»!
23:13 30 декабряАгентов меджлиса в Крыму можно будет вычислить в Новогоднюю ночь
21:51 30 декабряМиллиардные убытки, десятки тысяч безработных – чем обернутся санкции для Украины
20:07 30 декабряВ Киеве очкуют: «В полный рост поднялась перспектива новых республик»
19:27 30 декабряВ Киеве жалуются, что Европа не хочет повышать градус антироссийской истерии
16:49 30 декабря«Сурков и ФСБ» – украинское следствие заявило про русский след на Майдане
6:38 30 декабряВ Москве призвали помочь партизанам на Украине
6:04 30 декабря«Мы никогда не были братьями», – известный актёр о западенцах
5:35 30 декабряПутин «додавит» Лукашенко к 2024 году, заявили в Киеве
5:06 30 декабря«Путину нужна вся Украина!» – меджлисовский пропагандист сеет панику
4:49 30 декабря«Хватит гадить против России!» – неожиданное заявление на украинском ТВ
4:43 30 декабряНа российском ТВ пятый год фантазируют, как добьют хунту
3:17 30 декабряГаз и нефть в обмен на поцелуи
23:47 29 декабряУкраинский политолог заявил, что больше не верит в «российскую агрессию»
22:11 29 декабряНа украинском ТВ признали, что после «подвигов» ВСУ в Донбассе ненавидят Украину
17:59 29 декабряЧалый предложил провести в Севастополе референдум по недоверию губернатору
17:35 29 декабряНовые российские санкции Украина не переживет, – политик
17:23 29 декабряУкраина заявила о 25-кратном преимуществе России на Азове
15:58 29 декабряПорошенко успешно готовит Украину к окончательному разделу
15:28 29 декабряЧиновники набивают карманы, накачивая украинцев русофобией
14:27 29 декабряРоссия расширила на 18 пунктов санкции против Украины
14:15 29 декабряИ эти люди смеются с Крыма: как выглядит вокзал Киева
13:41 29 декабряДочери убитого во Львове российского ополченца передан орден «За доблесть»
13:31 29 декабряВ центре Севастополя открывается бесплатный каток
13:20 29 декабряВ Крыму открыли движение на первой очереди трассы «Таврида»
23:37 28 декабряТрезвый голос из Киева: Моряков ВМСУ бросили на смерть!
23:23 28 декабряРоссия кошмарит экипажи американских кораблей в Черном море
23:12 28 декабряВ Донецк возвращается несостоявшийся конкурент Пушилина – опасается выдачи на Украину
22:50 28 декабряВзрыв мозга: Почему украинцы валят все беды на Россию
20:14 28 декабряКоррупционер из БПП обьяснил, почему Украина не готова открыто воевать с Россией
19:58 28 декабряНавальный снова может ездить на Украину
19:35 28 декабряРоссию призвали перестать заниматься самообманом по Украине
16:31 28 декабряВ Азове сократился вылов рыбы – политика и Крымский мост не причем
16:17 28 декабря«Союз добровольцев Донбасса» раскритиковали за неуместный пиар
15:36 28 декабряУкраина угрожает сдать в плен все дефицитные единицы ВМСУ
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11:11 28 декабряПопытки Порошенко завершились на дальних подступах к Кремлю
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