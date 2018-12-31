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31.12.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
 
Донбасс, Общество
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Новый год в воюющем Донецке: Сравните с вашим мирным городом

Корреспонденты «ПолитНавигатора» предлагают читателям посмотреть, как украшен к празднику воюющий Донецк, продолжающий пятый год держать оборону.

Несмотря на то, что главную ёлку Донецка, высота которой 23 метра, открыли ещё 21 декабря, ажиотаж вокруг неё не спадает и по сей день.

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Вечером 31 декабря на площади Ленина ожидается традиционные новогодние гуляния под открытым небом «Волшебство Нового года», после чего ровно в полночь жители Республики встретят 2019 год под огни фейерверков.

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