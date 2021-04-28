Новый источник водоснабжения Крыма оказался буквально под носом

28.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Под Азовским морем обнаружены залежи пресной воды, которая может использоваться для нужд Крыма.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Московский комсомолец».

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«Проблема с водоснабжением Крыма подталкивает региональные власти к поиску все новых и новых решений. Некоторые из них – довольно амбициозные: например, протянуть водопровод с материковой части через Керченский пролив. Также рассматриваются и очень дорогие проекты – строительство опреснительной станции. Оказалось же, что новый источник водоснабжения был буквально под носом. Это Азовское море, под которым нашли залежи пресной воды», – говорится в статье.

Отмечается, что начавшиеся в марте разведывательные работы на днях подтвердили наличие залежей пресной воды в палеорусле реки Дон, но какого она качества и можно ли ее добывать, станет понятно только к июню.

«Конечно, нужно подождать результатов всех исследований, но меня очень радует эта информация. Чем больше мы имеем потенциальных источников воды, тем выше вероятность, что мы найдем комбинацию из разных мер, которые помогут решить эту проблему.

Подводное бурение – вещь известная, нефть добывает и на дне океана. Кроме того, для этого у нас есть отечественная техника. Вопрос требует серьезного изучения и разведки, но сам факт появления этой возможности — это уже положительный фактор», – прокомментировал новые данные научный руководитель лаборатории глубокой очистки воды Александр Смирнов.

В свою очередь заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов указывает на потенциальные проблемы.

«Технически это возможно. Все зависит от того, каким образом питаются эти грунтовые воды и как образуются эти, так называемые линзы пресных вод. Вопрос в том, можно ли их добывать. Можно пробурить скважину прямо на дне Азовского моря и даже добывать оттуда подземные воды хорошего качества, но что с ними будет потом и не дорого ли нам обойдется добыча – это вопрос», – считает Болгов.