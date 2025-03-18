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Германия влезет в долги на 500 млрд евро под воздействием «чрезвычайных обстоятельств».

Об этом будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил сегодня в Бундестаге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обстоятельства определяются, прежде всего, агрессивной войной Путина против Европы. Это война против Европы, а не просто против территориальной целостности Украины. Это война и против нашей страны, которая происходит ежедневно с атаками на наши сети передачи данных, с разрушением коммуникаций, с заказными убийствами в центре нашей страны, с захватом казарм, с кампаниями по дезинформации, с систематическим ведением в заблуждение и обманом нашего общества, с попыткой раскола и маргинализации ЕС. Мы будем бороться с этими нападениями всеми возможными способами в течение нескольких лет и десятилетий», – сходил с ума Мерц.

При этом он подчеркнул, что Германия не сможет противостоять России в одиночку без помощи США.

По ходу выступления Мерцу приходилось постоянно огрызаться на депутатов из фракции «Альтернатива для Германии», которые выкрикивали комментарии с мест.