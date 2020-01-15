Новый кассетный скандал на Украине: Прослушка премьера-«соросёнка»

15.01.2020, Киев, Михаил Рябов

Вечер среды принёс Украине новый кассетный скандал. В Сеть была вброшена запись прослушки совещания у 35-летнего премьер-министра Алексея Гончарука. Чиновник вместе с представителями финансового блока обсуждал, как убедить слабо разбирающегося в экономике президента Владимира Зеленского, что в бюджете нет «дыр», а аномальное укрепление курса гривны – это отнюдь не подготовка к обвалу в интересах валютных спекулянтов. При этом сам Гончарук в ходе беседы сделал признание, что тоже не является специалистом в экономике.

Запись уже вызвала скандал – комментаторы отмечают, что, судя по прослушке, разрекламированная Зеленским команда «молодых реформаторов», обещавшая 40% рост экономики, тянет максимум на управление уличным ларьком. Кроме того, становится очевидным, что члены Кабмина пытаются обманывать Зеленского, в ходе «летучки» придумывая байки, чтобы успокоить главу государства, беспокоящегося о состоянии госбюджета.

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«Из слов Гончарука на «пленках» следует, что президента беспокоит вопрос укрепления курса на фоне растущего дефицита торгового баланса и падения в промышленности. Причем связывает он этот процесс с пирамидой гособлигаций, спекуляциями Петра Порошенко и даже главой Минфина Оксаной Маркаровой, которая управляет госдолгом и создаёт супер-доходные условия для нерезидентов, которые заводят в Украину горячие деньги», – поясняет суть «слитой» беседы депутат Александр Дубинский, представляющий группу, ориентирующуюся на олигарха Игоря Коломойского.

Особо интересно, что все участники правительственного заседания на встрече без присутствия прессы говорят по-русски. Хотя Зеленский не стал отменять нормы принятого при Порошенко закона, предусматривающего штрафы для чиновников за отказ от использования украинского языка на работе.

Предположительно, запись была сделана во время закрытой части этого совещания, состоявшегося 16 декабря 2019 года

«Стесняюсь спросить, а мовный омбудсмен уже направила штрафной патруль на спецпроверку в Кабмин и Национальный банк?» – иронизирует украинская журналистка Светлана Крюкова.

«Очередной позор для страны. Теперь весь мир понимает, как они делают «реформы», как «служат народу» и почему прячутся от людей, закрывая правительственные заседания. Провал за провалом. Вранье за враньем. И всё на языке, а не мове. Нет ни ума, ни совести. От слова совсем. Просто тупо дерут в свои кошельки из бюджета», – негодует националист Олег Тягнибок.

Гончарук о Зеленском. Цитаты из прослушки

Экс-депутат Верховной рады Вадим Денисенко отмечает, что запись, всего скорее, была сделана в здании правительства или Нацбанка. При этом силовые структуры предпочли не реагировать на публикацию прослушки: по данным Денисенко, никакой экстренной проверки на наличие «жучков» государственная служба охраны не проводила.

«Есть еще третий вариант – слушали через телефон одного из участников, а это означает, что кто-то имеет доступ к телефонам людей, которые принимают самые важные финансовые решения в стране», – уточняет Денисенко.

Он добавляет, что «большинство украинских чиновников имеют иностранные телефонные номера, поскольку боятся законной и незаконной прослушки».

Работающий на Петра Порошенко политолог Тарас Березовец традиционно выдвинул версию о «русском следе».

«Скандал с записями Гончарука явно сериальный. Говорят, таких эпизодов всего будет выложено 14. Очень похоже на работу русских», – пишет он в своем блоге.

Впрочем, уточняет Березовец, шпионы могли работать в интересах заказчиков с Украины. Например, в ослаблении «соросят» заинтересован олигарх Игорь Коломойский, потерявший ключевое влияние на Зеленского после президентских выборов.

Экс-сотрудник МВД и бывший боевик АТО Станислав Краснов, напротив, пишет в своем блоге, что «жучки» установили сотрудники СБУ, где сохраняется множество кадров, верных Порошенко.

«СБУ, которое по закону должно подчиняться президенту, работает прямо на раскол и дискредитацию всей президентской команды и политики… Все это постепенно, но верно ведет к общественному взрыву», – предостерегает Краснов.

Депутат Верховной рады Антон Поляков утверждает, что скандал с прослушкой был выгоден главе МВД Арсену Авакову, претендующему на кресло премьера. «Соросенок» Гончарук, якобы, уже написал заявление об отставке.

«Гончарук написал заявление. Другой вопрос, подпишет ли президент это заявление. А третий вопрос, готов ли Аваков занять пост премьера?» – отмечает Поляков.

Впрочем, пресс-служба Кабмина информацию об отставке Гончарука пока что не подтверждает.

А наблюдатели иронизируют, что, если Зеленский проигнорирует скандал с прослушкой, то потеряет момент для более-менее безболезненной смены правительства – поскольку мировые СМИ сейчас увлечены ситуацией в России, где сменился премьер.

Впрочем, у Зеленского есть серьезные технические трудности для увольнения Гончарука, поясняет редактор издания «Таймер» Юрий Ткачев.

«В отставку Гончарука я не верю. Даже если отставить в сторону вопрос того, что премьера годичный иммунитет от отставки – а какими голосами это можно сделать? Грантоеды голосов не дадут, группа Павлюка тоже (хотя бы потому, что на отставке Гончарука настаивает Коломойский). Но самый интересный вопрос: если убрать Гончарука, то кого назначить и как собрать голоса под это назначение?

Грантоедов просто пустить во власть, но сложно от власти убрать: Порошенко, подобным образом попавший с Супрун, не даст соврать. Так что, боюсь, Зеленскому стоит просто привыкать к тому, что те, кто заехал в высокие кабинеты на его хребте, тупо держат его за дауна и ржут ему в спину», – рассуждает Ткачев.

Так или иначе, но в Сети уже появилась вторая серия прослушки Гончарука. «Наездов» на Зеленского в ней нет, зато публика теперь знает, как «соросята» обсуждают методы, при помощи которых им можно «отбиться» от претензий по ухудшению ситуации в экономике.