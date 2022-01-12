Новый казахский министр-русофоб обвинил российские СМИ в «демонизации образа»

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Известный своими русофобскими высказываниями с соцсетях, считающийся организатором так называемых «языковых патрулей» в Казахстане новый министр информации Асар Умаров уверят, что российские СМИ его «демонзируют».

Об этом чиновник написал сегодня в своем «фейсбуке», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно публикаций относительно демонизации моего образа. Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить. На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнёрами. Делали совместные хорошие проекты, в том числе, к общим датам как, например, День Победы и т.д. Понимаю, насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Вызывает уважение и благодарность поддержка Российской Федерацией нашей страны. Еще раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями. Планируем создать хорошую синергию с российскими и другими медиа, с которыми можно наладить обмен полезным опытом. Готов вместе работать для общей пользы», – написал Умаров.

Однако российские эксперты в оправдания чиновника не поверили.

Назначение Умарова на должность министра информации в новом правительстве Казахстана было реверансом перед местными националистами, объясняет политолог Алексей Чадаев.

«Умаров, насколько я его знаю (а знаю уже много лет) по его текстам — это примерно казахстанский Просвирнин. С бойким пером, нацдемскими взглядами с уклоном в «разжигание», при этом сам по себе абсолютный «шала-» (вестернизированный казах из правящего жоса – ред.) с искренней верой в то, что он на острие именно «современности» и мейнстрима. В его картине мира движение из прошлого в будущее — это движение от «совка» к «здоровому национальному государству», где «меньшинства», конечно же, «знают своё место», государствообразующий народ один и государственный язык тоже один, далее везде. Лично я считаю, что Аскар Умаров человек недалёкий и неприятный, а его назначение министром — жест со стороны президента Токаева, конечно, к России недружественный», – написал Чадаев в своем телеграм-канале.

С нам согласен его коллега Сергей Карнаухов.

«Пояс русофобии в Казахстане нужно было на что-нибудь «застегнуть», нужен был «язычок». Им стал Аскар Умаров. Странно, что Умаров нас так возмущает, но мы почему-то не говорим о казахском национализме, который воспитывается с молоком матери и является частью идеологии Казахстана. И спасибо Умарову! Он озвучил содержание этого яда, который сейчас переваривает казахов. Мы его признаки хорошо знаем, видели в Прибалтике, Грузии, Украине. Языковые рейды, это не далёкое прошлое, а, к сожалению, ближайшее будущее. Ничего не закончилось…», – написал Карнаухов.