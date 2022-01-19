Новый клип группировки «Ленинград» начал стремительно набирать просмотры в социальных сетях

В новом клипе Сергей Шнуров «извиняется» за свою критику деятельности губернатора Александра Беглова в песне «Пока так» и просит не лишать его статуса петербуржца. Клип уже стал самым быстрорастущим по просмотрам в творчестве группы – каждую минуту его смотрит примерно три тысячи пользователей.

Группировка «Ленинград» во главе с Сергеем Шнуровым выпустила новый клип под названием «Покаянная». Это уже вторая новая композиция артиста за три дня, и она снова посвящена Санкт-Петербургу. Если быть точнее, то это «извинение» за критику деятельности губернатора Александра Беглова.

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Спустя несколько часов с момента публикации клипа на YouTube «Покаянная» собрала почти 150 тысяч просмотров и 19 тысяч лайков меньше, чем за три часа, а свои комментарии оставили 1,2 тысячи пользователей сети. Количество просмотров и репостов во всех социальных сетях приблизилось к миллиону. В общей сложности, с учетом всех площадок «Покаянная» в среднем набирает три тысячи просмотров в минуту. Таким образом этот клип стал самым быстрорастущим по просмотрам за первые часы среди всех композиций «Ленинграда», размещенных на видеохостинге.

Напомним, в воскресенье на официальном YouTube-канале группировки «Ленинград» был опубликован новый музыкальный клип на песню «Пока так». В нем Сергей Шнуров поднял злободневную проблему Санкт-Петербурга, касающаяся уборки улиц города от мусора и снега. О мусорно-снежном коллапсе в Северной столице говорят ежедневно с начала года. Клип на эту песню был снят на фоне горы мусора и гололеда.

После публикации на видеохостинге «Пока так» практически сразу попало в тренды. Оценить видео успели и представители власти Санкт-Петербурга, о чем дали знать СМИ и Telegram-каналы. В реакциях не обошлось без критики и угроз в адрес осмелевшего артиста. Против Шнурова выступили чиновники, негодовали коллеги по сцене и даже возмутилась научная элита. Депутат ЗакСа Дмитрий Панов и вовсе хотел лишить музыканта статуса петербуржца.

— Вместо того чтобы принять критику, привести город в надлежащий порядок, так нет – слуги народа решили поучать нравственности. Безусловно результат есть, песня огласила мнение Петербуржцев, и кое-кто понял всё правильно, — пишут люди.

— Вот откуда такой талант у человека? Ну просто за пять минут может шедевр написать! Интересно, что теперь ответит Беглов? Не видел? Не смотрел? Ничего не слышал? — добавили в комментариях.

— Смело и красиво! Шнур, девушка, подтанцовка, локация— все на высшем уровне, как всегда. После вашего клипа мой двор в СПб всё-таки убрали и посыпали песочком. Вот она — сила смелой музыки! — порадовалась одна из петербурженок.

Похоже, что последняя угроза все же возымела эффект на Сергея Шнурова. В «Покаянной» как раз об этом и идет речь. И похоже на то, что у новой композиции есть все шансы стать очередным народным хитом, а строчке в припеве «Бил Лов май лов Беглов» сулят стать афоризмом.