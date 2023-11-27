Новый Колчак: иноагент Пономарев мечтает отвоевать кусочек РФ и стать верховным правителем России

Елена Острякова.  
27.11.2023 13:55
  (Мск) , Москва
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Госизмена, Дзен, Политика, Россия, Украина


«Война с Украиной» дает российским наемникам в составе ВСУ «исторический шанс» совершить государственный переворот в России.

Об этом на четвертой сессии так называемого «Съезда народных депутатов» (нежелательной в России организация) в Варшаве заявил возглавляющий это сборище иноагент и экстремист Илья Пономарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война с Украиной» дает российским наемникам в составе ВСУ «исторический шанс» совершить государственный переворот...

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 «Съезд народных депутатов является политическим крылом подобной новой оппозиции и готовит единственный конкретный образ будущего, который может быть предъявлен Западу.

«Легион свободной России» и другие добровольческие подразделения являются прообразом вооруженных сил будущей России и той дееспособности, которая должна быть предъявлена элитам и обществу. Неизбежный следующий шаг – это возникновение теневого правительства.

Скорее всего, это произойдет после того, как будет освобожден какой-то кусок территории России вооруженными отрядами на более или менее постоянной основе. Но это может произойти и другим путем», – сказал Пономарев.

Он также допустил повторение мятежа Пригожина «в исполнении хороших парней».

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