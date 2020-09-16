Новый компромат на Байдена: Порошенко захихикал, когда Трампа назвали «собакой»

16.09.2020, Киев, Игорь Петров

В Киеве обнародована очередная порция записей разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Компромат предал гласности на пресс-конференции в Киеве депутат Верховной рады Андрей Деркач, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Запись датируется концом 2016 года, когда на выборах президента США победил Дональд Трамп, основных соперником которого на нынешних выборах будет Байден.

«Джо Байден столкнулся с угрозой потери стабильных доходов от Злочевского, а по сути – от украинских граждан, когда Генеральный прокурор начал уголовное производство по «Бурисме» и воровству денег украинцев. К Байдену подобрались настолько плотно, что он ради сохранения «абонплаты» Злочевского пообещал Порошенко один миллиард кредитных гарантий. Еще раз: Байден ради собственной прибили распорядился чужим миллиардом который Порошенко с радостью принял и освоил на своих предприятиях «Богдан» и «Ленинская кузня» а взамен уволил Шокина.

Вторая угроза для Байдена возникла после президентских выборов в США и его ухода с поста вице-президента. Они с Порошенко регулярно созванивались уже после президентских выборов 2016 года. Байдену было важно удостовериться, что в отношениях ничего не изменилось, а Порошенко – отчитаться о внешней политике Украины и отношениях с новым президентом США Дональдом Трампом», – сказал Деркач.

На записи Байден заверил Порошенко, что не собирается никуда уходить. Порошенко, в частности, говорил о «продаже народу годовщины революции» и достижений.

«Циничные тексты циничных людей. Продавал надежду, все остальное в стране грабя. Как видим, Байден заверяет что никуда не уходит, и что влиял на переходную администрацию президента Трампа. Нам было бы это все равно, если бы не касалось создания и крышевания коррупционных схем вместо реальной борьбы с коррупцией», – прокомментировал депутат.

Еще в одной записи Байден и Порошенко обсуждают новоизбранного президента Дональда Трампа. Байден называет Трампа «собакой, бегущей за машиной» в том смысле, что Трамп может делать глупости. Порошенко смеется над этим высказыванием.

«Одному называть президента «собакой, бегущей за машиной», а второму – подхихикивать – это признак настоящих государственных мужей с высокой культурой», – подчеркнул политик.

Также Байден и Порошенко восхищаются друг другом. Байден заявляет, что Порошенко – отец нации, он фактически создал действительно независимую и некоррумпированную Украину, и что про него можно писать поэмы.

«Мы надеемся, что поэмы про Петра Алексеевича и Джо Байдена будут напечатаны в материалах уголовных дел», – резюмировал Деркач.