Новый компромат на Трампа: «откосил» от армии по фальшивому диагнозу

27.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Президент США Дональд Трамп в 1960-е годы избежал призыва в армию благодаря связям своего отца. Тот знал врача-ортопеда, который поставил его сыну фальшивый медицинский диагноз, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С таким утверждением выступила влиятельная газета The New York Times.

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Издание ссылается на сведения, полученные от дочерей нью-йоркского ортопеда Ларри Браунстайна, скончавшегося в 2007 году. Женщины утверждают, что их отец часто рассказывал им о том, что он оказал услугу строительному магнату Фреду Трампу (1905-1999), поставив его сыну надуманный диагноз. Речь якобы шла о костных наростах на ногах, что входило в список заболеваний, позволявших в то время законно уклониться от военной службы.

The New York Times написала, что костные наросты были диагностированы у Трампа в 1968 году, во время ведения Соединенными Штатами войны во Вьетнаме (1965-1975). До этого Трампу четыре раза давали отсрочку от военной службы в связи с учебой, указало издание. В то же время газета признает, что ей не удалось обнаружить документы, подтверждающие то, что Браунстайн действительно проводил осмотр Трампа или откликался на какие-либо просьбы его отца.

Дочери же врача утверждают, что тот намеренно все организовал так, чтобы потом, при необходимости, иметь возможность пользоваться ответными услугами Трампа-старшего. В 1960-е годы Браунстайн арендовал кабинет в одном из принадлежавших магнату зданий в районе Куинс. По словам дочерей, если у их отца возникали проблемы с арендой, он звонил Фреду Трампу и все проблемы решались. Женщины заявили изданию, что, со слов их отца, никакого заболевания у Трампа-младшего не было, как, возможно, не было и никакого осмотра, а было лишь заявление об установленном диагнозе.

The New York Times напомнила, что в интервью газете в 2016 году Трамп рассказал, что избежал службы в армии после того, как некий доктор, проведя обследование, обнаружил у него проблемы со стопами ног и составил соответствующее медицинское заключение. Имени врача Трамп тогда не вспомнил, сказав, что это было очень давно.