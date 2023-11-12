Новый «контрнаступ» начнётся на том же направлении – прогноз из Киева

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Если американцы увеличат поддержку Украины, то Киев отважится на новое большое контрнаступление опять на южном направлении, поскольку оно на 70 процентов решает ход войны.

Об этом в эфире канала киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент сказал чётко американским партнёрам, что, если вы не будете нам помогать, то мы проиграем войну. Это даже не дилемма, это большими буквами написано на дверях сегодня. Поэтому всё будет зависеть от уровня этой помощи. Если мы потеряем западную поддержку, то следующей точкой может оказаться Восточный вал, Днепр. Но это маловероятный сценарий, абсолютно апокалипсический. Если поддержка сохранится на нынешнем уровне, будут локальные бодания, скорее всего, в стиле Бахмута – Авдеевки, пока не завершатся в США выборы. Если поддержка вырастет – возможно новое большое украинское контрнаступление, – скорее всего, там же на Юге. Попытка, рестарт этого контрнаступления на Юге. Потому что именно контрнаступление на Юге решает процентов на 70 ход этой войны», – заявил Бортник.