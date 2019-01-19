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Новый корабль США в Черном море встретили репетицией удара «Калибром»
На праздник Крещения пресс-служба ВМС США сообщила о прохождении черноморских проливов ракетным эсминцем 6-го флота Donald Cook, который прибыл из Испании «обеспечивать безопасность» и «укреплять региональную морскую стабильность» с американскими «союзниками по НАТО и партнерами в регионе».
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«Наше прибытие в Черное море продемонстрирует оперативную совместимость ВМС в достижении общих целей безопасности, что позволит нам эффективно реагировать на будущие кризисы или сдерживать агрессию», – сказал командир эсминца Мэтью Дж. Пауэл.
Пресс-служба напоминает, что в предыдущем, 2018 году, американцы направляли в Черное море три аналогичных эсминца класса «Эрли Бёрк», а также штабной, десантный и транспортные корабли.
Интересно, что буквально за день до захода «Дональда Кука» пресс-служба российского Черноморского флота сообщила об учениях новейшего малого ракетного корабля «Орехово-Зуево», который заступил на боевое дежурство в конце прошлого года.
«Корабль совершил одиночный выход в море, в ходе которого провёл тренировку по отражению нападения и уничтожению надводного корабля условного противника. Расчёты ПВО отразили ракетный удар, произведённый с борта корабля условного противника, применив зенитный артиллерийский комплекс АК-630М-2 «Дуэт». По полученным данным о цели от собственных средств наблюдения, расчёты ракетно-артиллерийской боевой части корабля электронным пуском нанесли ответный удар с использованием ракетного комплекса «Калибр-НК», – говорится в сообщении ЧФ РФ.
Метки: ВМС США, Черноморский флот
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