Новый кредит МВФ не спасет Украину от бюджетного краха

28.05.2020, Киев, Ольга Козаченко

Предлагаемый Украине новый кредит МВФ в размере 1,9 миллиарда долларов не сможет ликвидировать куда большую дыру в государственном бюджете страны.

Об этом пишет «Российская газета», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В статье обращается внимание, что вопрос одобрения кредитной линии для Украины не значится в опубликованном расписании заседаний совета директоров МВФ вплоть до 4 июня, хотя именно в этих числах украинский премьер Денис Шмыгаль обещал получение от МВФ 1,9 миллиардов долларов на погашение бюджетного дефицита.

«Действительно, обещанные 1,9 миллиарда не только не спасут украинскую экономику, но даже не закроют дыру в бюджете – она, без учета негативного влияния карантина, запланирована на уровне 3,5 миллиардов долларов. К тому же 1,35 миллиарда долларов Украина должна в этом году вернуть МВФ за ранее взятые кредиты», – отмечается в публикации.

Всего же, уточняет издание, украинское правительство, Нацбанк и госпредприятия до конца нынешнего года должны выплатить иностранным кредиторам 17 миллиардов долларов.

«На фоне таких цифр, предлагаемые Зеленскому и компании деньги, вкупе с выдвигаемыми в обмен требованиями, иначе как грабежом не назвать. Но о том, что у МВФ повадки криминальной микрокредитной организации, способной забрать квартиру по цене мобильного телефона, украинцев неоднократно предупреждали», – резюмирует «РГ».