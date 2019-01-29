Новый лидер севастопольской «Единой России» цитирует Чалого

29.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева

Севастополь вслед за Москвой и Санкт-Петербургом должен стать третьей столицей России – патриотической. Об этом заявил новый и.о. секретаря севастопольского отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Саблин, который сегодня совместно с секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком провел местный политсовет.

«Я перед собой ставлю такую амбициозную задачу, чтобы все понимали, что город-герой Севастополь – это третья столица страны. Москва – политическая столица, Санкт-Петербург – культурная, город-герой Севастополь – должен стать патриотической духовно-нравственной столицей», – сказал Саблин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Примечательно, что это практически дословная цитата из статьи героя Русской весны Алексея Чалого в «Российской газете», опубликованной в 2017 году. Правда, он формулировал это не как задачу, а как мечту.

Ранее Саблин пообещал поддержку севастопольцам, выступающим за реконструкцию Матросского бульвара, которую проводит связанный с Чалым благотворительный фонд «35-я береговая батарея». Работы на бульваре были остановлены городским правительством.

Стоит ли расценивать это высказывание нового партийного лидера Севастополя, присланного из Москвы, как однозначную поддержку городского Законодательного собрания в его затянувшемся противостоянии с губернатором Дмитрием Овсянниковым?

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак уверяет, что на «политической поляне» Севастополя появился третий игрок, который будет вести свою независимую линию, но ко благу города.

«Мы не можем в этой ситуации вставать на сторону одного из участников. Внутри партии нет конфликта, есть конфликт между исполнительной и законодательной ветвями власти, есть неоднородная структура фракции ЕР в заксобрании. В этом конфликте не побеждает ни одна из сторон, а главное – страдают горожане, программа развития города», – заявил Турчак.

Ситуацию севастопольские партийцы должны исправить на предстоящих в сентябре выборах в городское Заксобрание. Уже 22 февраля в Севастополе пройдет городская партконференция «Единой России», на которой будет определен список кандидатов в депутаты.

Главная интрига в том, в том, войдут ли туда соратники Алексея Чалого. Прошлое руководство севастопольского ЕдРа в конфликте ветвей власти однозначно встало на сторону губернатора. Саблин и Турчак сделали сегодня заявления, которые позволяют надеяться как минимум на паритет.

«Мы будем работать со всеми здоровыми силами Севастополя, не только внутрипартийными, я думаю, будет ряд решений, которые давно ожидают жители Севастополя», – сказал Саблин.

Он также выразил однозначную уверенность в победе «Единой России» на предстоящих выборах. А она, отметим, возможна только в том случае, если популярные в народе соратники Алексея Чалого не появятся в списках оппозиционных партий.