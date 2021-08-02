Новый локдаун добьет малый бизнес Украины и вызовет волну протестов

Власти Украины планируют ввести новый локдаун и электронные пропуска на транспорт, чтобы осенью сбить волну социальных протестов, но эффект может быть обратным – люди начнут протестовать уже и против очередных ненужных ограничений.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-депутат Верховной рады от «Батькивщины» Андрей Павловский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть на осень нам готовит не только значительное повышение тарифов на коммунальные услуги и на газ, но и очередной локдаун, жёсткие карантинные ограничения.

И они связаны друг с другом, тем более, что это можно будет списать на сложную эпидемиологическую ситуацию, на то, что (появился) новый штамм коронавируса, и растет количество заболевших людей.

Это будет очередной попыткой использовать эту ситуацию, чтобы снова посадить граждан Украины фактически под домашний арест под видом карантина. Таким образом, власть надеется сбить социальное возмущение, которое будет после того, как люди с началом нового отопительного сезона получат новые платежки, где суммы будут несколько раз больше в сравнении с прошлым отопительным сезоном.

Второй аспект – если власть отважится пойти на жёсткий локдаун, на закрытие предприятий обслуживания, что является сферой деятельности малого и среднего бизнеса, то это уже будет контрольный выстрел в голову нашему малому и среднему бизнесу. Мы так уже видим, что кругом висят вывески о сдаче в аренду и о закрытии. Предприятия не выдерживают локдаунов, и это уже будет уничтожение малого и среднего бизнеса.

Власть надеется на то, что останется только большой, приближенный к власти капитал, а все остальные должны будут обслуживать этот капитал. Такая социальная модель строится в нашем государстве, и эпидемия власти помогает.

Посмотрите, какие массовые протесты в Европе – люди считают, что это ограничение фундаментальных прав человека, прежде всего, права на передвижение. Как бы там ни было, человек должен иметь право свободно передвигаться куда он хочет, и никто не имеет права его в этом ограничивать, никакими пропусками, которые власть планирует сделать.

Я думаю, если власть попробует так закрутить гайки, то можно ожидать протестов, не только социальных, против повышения тарифов, но и против нарушения прав человека в связи с этими карантинными ограничениями которые иногда были просто нецелесообразны – вводили ограничения на то, чтобы гулять по парку, а потом нам говорили, что это просто для того, чтобы пугать людей.

Я думаю, что усилятся протесты малых предприятий, активизируется движение индивидуальных предпринимателей, тем более, что власть продолжает давить на малые предприятия тотальной фискализацей, власть не идёт на встречу с введением кассовых аппаратов. На всех малых предпринимателей со следующего года будет возложена такая обязанность, хотя предприниматели говорят, что обустройство каждого рабочего места, таким образом, означает плюс 70 тыс. грн убытка. Люди будут просто закрываться, превращаться в заробитчан, ехать за границу и так далее», – сказал Андрей Павловский.