Новый локдаун оборачивается для Украины тяжелейшими последствиями

02.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Украинская экономика понесет серьезные потери из-за введения очередного антиэпидемического локдауна.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо прогнозировать, что последствия будут примерно такими же, какие были весной прошлого года. Последствия – очень тяжелые, особенно в сфере услуг, потому что там вводится больше всего ограничений во время карантина. Это, прежде всего, транспорт, общественное питание, торговля. Там, где больше всего ограничений, там и будут самые большие потери.

Практически во всех странах мира работают компенсации, это существенная поддержка. Правительства многих стран выполняют программы поддержки граждан и предпринимателей. У нас формально реализовали разовую акцию, 8 тысяч гривен помощи в декабре прошлого года. И из-за очень жестких критериев того, кто имел право получить эти 8 тысяч гривен, реально получили помощь до 500 тысяч украинцев. Это очень небольшой процент граждан Украины.

Если по таким же критериям и сейчас будет акция, снова 8 тысяч гривен плюс то, что, возможно, смогут добавить местные органы власти, то снова очень небольшое число украинцев смогут воспользоваться этой помощью. Размер и характер этой помощи существенно не компенсирует те очень тяжелые экономические потери, которые экономика, в частности, сфера услуг несет во время карантина», – сказал экономист.