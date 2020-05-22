22.05.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Сюжет дня, Украина
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Новый любимчик Зеленского навяжет нищей Украине дорогое электричество


Прорвавшийся в фавориты президента Украины Владимира Зеленского олигарх Ринат Ахметов будет добиваться широкого использования Украиной чрезвычайно дорогой электроэнергии.

Об этом в эфире YouTube-каналу «PolitWera» заявил собкор радиостанции «Вести FM Киев» Владимир Синельников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас любимчиком Зеленского стал Ахметов, который получает огромнейшие дивиденды. Он очень хорошо устроился, он контролирует рынок энергоносителей и энергогенерации, и получает огромные бонусы за счёт монопольно установленных абсолютно нерыночных тарифов на тепло.

И сейчас лоббируется день «зелёной энергетики» и повышения тарифов, потому что у Ахметова есть солнечные электростанции. Там энергия очень дорогая, но её будут навязывать нищей стране, потому что Ахметову нужны деньги. Я вообще хотел бы отметить, что на Украине стоимость электроэнергии по крайней мере в полтора раза выше чем в Польше. Это при том, если сравнить уровень жизни Польши и Украины», – сказал Синельников.

Напомним, для обеспечения работы частных солнечных и ветровых электростанций Киев начал отключать государственные АЭС.

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