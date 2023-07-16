Новый массированный налёт на Севастополь: Решается судьба «зерновой сделки»

Севастополь минувшей ночью и воскресным утром подвергся новой массированной атаке беспилотников – как воздушных, так и морских.

По данным губернатора Михаила Развожаева, на подлете к городу сбиты два воздушных дрона, еще два морских беспилотника уничтожены на внешнем рейде, а шесть БПЛА подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет. Горожане слышали громкие звуки работы ПВО.

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Атака на Севастополь была осуществлена накануне даты окончания «зерновой сделки» – решение должно быть оглашено 17 июля. Коридор, по которому идут зерновозы, ранее использовался Украиной для предыдущих атак на базу Черноморского флота морскими дронами, а также для провоза взрывчатки, впоследствии задействованной в ходе теракта на Крымском мосту. Но даже после этого Кремль продлевал соглашение – тогда это пояснялось стремлением сохранить отношения с Реджепом Эрдоганом, имеющим выгоды от перепродажи зерна, а взамен обеспечивающим параллельный импорт, проект «газового хаба» и недопуск флота США через проливы.

Интрига, будет ли продлена сделка и на этот раз, – остаётся. Ведь накануне сам Эрдоган уверял, будто смог убедить Владимира Путина согласиться на продление. Государственное российское агентство ТАСС также даёт понять, что сделка может быть продлена – «решение по продлению примут в последний момент», а если и прекращена – то лишь на время – «приостановлена».

«Атака очевидно должна мотивировать Россию к продлению зерновой сделки, срок действия которой истекает сегодня», – язвительно комментирует радиоведущий Сергей Мардан.





Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров указывает, что бандеровский режим благодаря остановки «зерновой сделки» «может терять до $800 млн в месяц или до $10 млрд в год из-за сокращения аграрного экспорта».

Экс-депутат Госдумы Елена Панина считает, что у России есть инструмент, как заблокировать «зерновой коридор», не опасаясь при этом столкновения с флотом Турции (Зеленский предлагал Эрдогану продолжать вывоз зерна без оглядки на Москву под охраной турецкого ВМФ).

«Россия способна перекрыть поставки зерна, не вступая в перестрелку с ВМС Турции и даже не стреляя по зерновым терминалам Одессы. Вместо этого Москва уже показала, как будет добиваться своего: было объявлено, что в районе зернового коридора нашли украинскую морскую мину. Их там может появиться очень много: у РФ и Украины морские мины одинаковы. Ни один торговый судовладелец не пошлёт в такой район судно без страховки. Ни одна страховая компания не застрахует такое судно. А если какой-то сухогруз подорвётся (а он точно подорвётся), то судоходство в этом районе прекратится. И винить надо будет Украину, которая рассыпает мины по морю, как семечки по тротуару», – пишет Панина в своем блоге.

К слову, источник «ПолитНавигатора» в ВМФ России не связывает недавний удар по острову Змеиный с судьбой «зерновой сделки».

«С зерновой сделкой это не связано – подобные удары происходят рутинно. Это элемент контроля за ситуацией. Находиться нашим силам на острове нецелесообразно после поставок Украине НАТОвский орудий, дальнобойность которых позволяет с украинского побережья на границе с Молдовой держать остров под огневым контролем. От побережья Крыма расстояние гораздо больше и не позволяет нам работать по острову артиллерией, а ракетами – дорого. Поэтому по Змеиному периодически отрабатывает бомбами авиация, чтобы у бандерштатов не было искушения разместить на острове чего нам не надо – например, некие антенны, станции слежения и т.п. В данном случае наши действия, отчасти, носят рутинный характер», – сказал офицер ВМФ.