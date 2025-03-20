Сотрудники ТЦК на Украине применяют хитрые ходы, чтобы поймать потенциальных штурмовиков.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«ТЦК будет использовать новые методы в моменте проведения работы. В данный момент используют даже социальные сети. То есть под видом знакомств с очаровательными, сексуально раскрепощенными девушками приглашают на свидания. Вместо девушек приезжают сотрудники ТЦК в балаклавах.

Сказать, что это инновационный подход? Ну, в определенной мере да. Как видим, ТЦК совершенствуют методы своей работы, уходят от так называемой «бусификации» и переходят непосредственно к решению адресной ситуации. То есть, работают четко по адресам, по конкретным персонажам и в дальнейшем я не исключаю нововведений со стороны представителей территориальных центров комплектации», – заявил Снегирев.