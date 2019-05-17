Новый миф: Украина, оказывается, была «субъектом, с которым считались»

17.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Коррупция и кумовство превратили Украину из субъекта мировой политики, которым она, якобы, была на заре независимости, к состоянию объекта, с которым никто не считается.

Об этом в эфире одесского интернет-ресурса «Медиа Информ» заявил экс-депутат Верховной Рады нескольких созывов, бывший представитель советской партноменклатуры, руководивший Одесским облсоветом, Сергей Гриневецкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политического пенсионера, за рубежом об Украине говорят как о коррумпированном государстве.

«Тогда, на заре становления государства, международная политика и дипломатия были гораздо профессиональнее и эффективнее. С нами считались как с субъектом, и это очень важно.

Сегодня мы рассматриваемся как объект. А в некоторых случаях вообще не рассматриваемся, при решении глобальных вопросов ключевых мировых игроков. Связано это, прежде всего, с тем, что последние 10-15 лет у нас олигархическое-клановая система управления политическими институтами, прежде всего, Верховной Радой, которая формирует правительство и распределяет должности не по профессиональному уровню, а по политической целесообразности.

Это раз, и второе – коррупция стала способом управления государством. Это говорят уже все», – заявил Гриневецкий.