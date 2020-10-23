23.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Донбасс, Культура, Общество, Оппозиция, Политика, Провокации, Россия, Скандал
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Новый министр культуры РФ одобрила постановку антипутинского спектакля


Автор комплиментарного фильма об украинских карателях из батальона «Айдар» Беата Бубенец собирается поставить в московском «Театре.dok» спектакль о сумасшедшем якутском шамане Александре Габышеве, который в 2019 году отправился пешком в Москву «изгонять Путина».

Об этом пишет «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бубенец вместе с драматургом Михаилом Башкировым принимала участие в «походе» на трассе между Читой и Улан-Удэ, чтобы снять документальный фильм.

«Нас поразило, что такое средневековое явление, как пеший поход через всю страну, вообще возможно в России XXI века. Сама концепция больше похожа на сказку, чем на правду»,— сказала режиссер.

В мае 2020 года Габышев был помещен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. В июле шамана выписали, теперь он будет наблюдаться амбулаторно у участкового психиатра.

Авторам удалось заручиться поддержкой Минкультуры РФ и Союза театральных деятелей (СТД). Они рассказали, что выиграли конкурс, организованный СТД. Премьера спектакля состоится 30 октября.


В 2017 году показ фильма Бубенец «Полет пули», воспевающего нацистов «Айдара», в рамках фестиваля документального кино обернулся скандалом.

На показ пришло 70 ополченцев Донбасса, которые стали рассказывать зрителям правду об украинских карателях. Сама режиссер не выдержала дискуссии и сбежала.

Бубенец обслуживает скандальную журналистку Ксению Собчак, снимая провокационные постановки, которые та инициирует.

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