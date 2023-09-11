Новый министр обороны Украины ноет: «Черноморье окружено врагом. Соседи блокируют членство в НАТО»

Анатолий Лапин.  
11.09.2023 10:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 188
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Вступить в НАТО Украине мешает «проблемное соседство». Об этом в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Умерова, в Черном море Украина «окружена врагом», поэтому одной из целей будет создание новых «коалиций» вдоль Адриатического, Черного и Каспийского морей.

Вступить в НАТО Украине мешает «проблемное соседство». Об этом в рамках форума «Ялтинская европейская...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Наша цель – вступление в Альянс, но у нас очень проблемное соседство, мы видим, что Черноморье окружено врагом, видим, что Черное, Адриатическое море, Каспийское море должны быть нашими приоритетными регионами. Не только в плане регионального расширения, но и тематического расширения нашего сотрудничества.

Мы нуждаемся в ПВО, артиллерии и создании дополнительных коалиций, в частности, в вопросах противовоздушной обороны. Именно в этом направлении мы собираемся расширять наше сотрудничество», – заявил Умеров.

Напомним, что ближайший сосед, блокирующий членство Украины в НАТО – это Венгрия. Недавно премьер-министр этой страны Виктор Орбан призвал страны Запада отказаться от приема Украины и перестать требовать вернуть ей Крым.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть