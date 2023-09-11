Новый министр обороны Украины ноет: «Черноморье окружено врагом. Соседи блокируют членство в НАТО»

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Вступить в НАТО Украине мешает «проблемное соседство». Об этом в рамках форума «Ялтинская европейская стратегия» заявил новоназначенный министр обороны Украины Рустем Умеров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Умерова, в Черном море Украина «окружена врагом», поэтому одной из целей будет создание новых «коалиций» вдоль Адриатического, Черного и Каспийского морей.

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«Наша цель – вступление в Альянс, но у нас очень проблемное соседство, мы видим, что Черноморье окружено врагом, видим, что Черное, Адриатическое море, Каспийское море должны быть нашими приоритетными регионами. Не только в плане регионального расширения, но и тематического расширения нашего сотрудничества. Мы нуждаемся в ПВО, артиллерии и создании дополнительных коалиций, в частности, в вопросах противовоздушной обороны. Именно в этом направлении мы собираемся расширять наше сотрудничество», – заявил Умеров.

Напомним, что ближайший сосед, блокирующий членство Украины в НАТО – это Венгрия. Недавно премьер-министр этой страны Виктор Орбан призвал страны Запада отказаться от приема Украины и перестать требовать вернуть ей Крым.