Новый министр «оккупированных территорий» Украины отвергла компромисс по Донбассу

04.11.2021 16:45 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украине, в первую очередь, необходимо решить так называемые «вопросы безопасности», а потому выполнение Минских соглашений и имплементацию «формулы Штайнмайера» можно отодвинуть на неопределённый срок.

Об этом заявила депутат Верховной рады Ирина Верещук перед рассмотрением парламентом своего назначения на должность министра по «реинтеграции временно оккупированных территорий» Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возвращение территорий и восстановление мира является сверхважным для нашего государства. Мы обещали людям мир, но настоящий мир возможен только после освобождения Крыма и Донбасса от российской оккупации. Деоккупация и реинтеграция Крыма и Донбасса – это большой вызов, это тяжёлый и долгий путь», – начала Верещук.

Она продолжила, что «Минские соглашения не являются дорожной картой по деоккупации и реинтеграции».

«У нас есть стратегия и да, Минские соглашения подписаны и украинской стороной, мы не отказываемся от их выполнения, но вопросы безопасности должны быть прежде всего. Перед тем, как мы переходим к политическим вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, международного вооруженного конфликта, нам нужно выполнить вопросы по безопасности. И когда Украина это делает… РФ отказывается от выполнения хотя бы вопросов по безопасности. Она отказывается даже от того, чтобы признать себя стороной [конфликта]», – добавила кандидат на министерскую должность.

При этом её попросили прокомментировать продвижение инициированного предыдущим министром по «реинтеграции временно оккупированных территорий», а ныне министром обороны Алексеем Резниковым дискриминационного для Донбасса закона «о переходном правосудии».

«Венецианская комиссия подала перечень очень внимательных замечаний и рекомендаций [к данному законопроекту], которые нужно учитывать. Я не скажу, что это произойдёт до конца этого года, но в 2022 мы планируем, что этот законопроект уже будет на рассмотрении в зале нашего парламента», – пообещала выступающая.

«Касательно «формулы Штайнмайера» и её имплементации. Мы в первую очередь должны выполнить условия по безопасности, а потом переходить к рассмотрению политических вопросов. Формула Штайнмайера относится именно к политическим вопросам», – подчеркнула Верещук.

В итоге за её кандидатуру проголосовало 260 депутатов, среди которых подавляющее большинство «слуг народа», а также партии «За майбутне» и «Довира».

Сегодня в Верховной раде состоялось ещё несколько голосований за назначения новых министров. На должности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины поставили Павла Рябкина (его поддержали 237 депутатов), вице-премьером, министром экономики назначили Юлию Свириденко (256 голосов). Кроме того,мновым руководителем аппарата Верховной рады стал Вячеслав Штучный (315 голосов).

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