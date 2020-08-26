Новый митрополит призвал белорусов подавить душевную смуту продлением Успенского поста
Новый Митрополит Белоруссии епископ Вениамин, назначенный во вторник решением Священного Синода РПЦ, призвал православных продлить на три дня Успенский пост, который заканчивается вечером 27 августа в канун Успенья Богородицы.
Первое обращение нового митрополита опубликовано на официальном сайте Белорусской Православной Церкви, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Призываю всех христиан неукоснительно соблюдать пост и продлить его в течение трех дней. В посту усилим молитву общественную и личную за Беларусь. В храмах и на прихрамовых территориях объединимся для совместной молитвы, зажжем светильники горячей молитвы по всей Беларуси, в каждом доме», – сказал Вениамин.
Он также призвал верующих к покаянию в совершенных грехах.
«Все мы, верующие православные люди, зная силу общей молитвы и сознавая, что, помимо внешнего противостояния, совершается духовная борьба за Отечество наше и в сердце каждого из нас, призваны усилить свою молитву… Последние скорбные события в нашем Отечестве произошли от того, что сердца наши склонились в недобрую сторону, от того, что свет Христов не смог воссиять в это темное время, когда проявился грех беззакония.
Верю, что если мы воодушевленно, с усердием и единодушно исполним наше намерение провести эти три дня в посте, молитве и покаянии, то быстро увидим отклик Неба и поймем, что нам, жителям Беларуси, нужно сделать, чтобы зло победить добром и не допустить в дальнейшем зла», – сказал Вениамин.
Спасибо!
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