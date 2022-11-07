Новый многотонный пролёт для Крымского моста доставлен на место установки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Первый мостовой пролет на замену поврежденного терактом движется к Крымскому мосту на самоходной установке.

На время установки 300-тонной металлоконструкции движение по мосту автомобильного транспорта будет приостановлено, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Как сообщили в Росавтодоре, конструкцию мостового пролета собрали из заводских блоков на стапельной площадке на таманском берегу. Пролет опустили на многоколесный самоходный модуль и перевезли к месту надвижки, к которой приступят этой ночью.

На готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов. Работы ведутся в соответствии с графиком, несмотря на сложные погодные условия. В них задействовано 500 человек и 50 единиц техники.

В Росавтодоре уверяют, что на время монтажа пролета движение по мосту останавливать не будут, а весь процесс займет не больше 7 часов. Однако ранее было объявлено, что с 4 утра и до 16 часов 8 ноября движение автомобилей по Крымскому мосту будет остановлено для проведения технологических работ. В этой связи Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, рекомендует водителям на это время суток воздержаться от поездок, сообщает краевой оперштаб.

«Прошу не планировать в этот период поездки из Крыма в Краснодарский край и обратно», – подчеркнул в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Грузовым автомобилям рекомендуется выбирать маршрут через новые территории Российской Федерации для проезда из Республики Крым в другие субъекты РФ и обратно.